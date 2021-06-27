Бастрыкин поручил изучить ситуацию с COVID в "Артеке"

Все обстоятельства с заражением детей коронавирусом в международном детском центре "Артек" поручил изучить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили в воскресенье в пресс-службе СК РФ, такое поручение глава СК РФ дал сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с Главным следственным управлением СК по Республике Крым и городу Севастополю в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из "Артека".

По данным пресс-службы, следователи установили, что в детском центре у ряда детей было выявлено заболенание коронавирусом. В связи с этим инфицированные дети, а также контактировавшие с ними дети с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в обсерваторы. В частности, заболевшие были доставлены в санаторий "Прибой" в Евпатории.

"По результатам выезда в санаторий "Прибой" установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено", - подчеркнули в СК РФ, добавив, что от родителей, дети которых проходят лечение в санатории этом санатории, заявлений и жалоб не поступало.

Александр Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость постоянного контакта с руководством детского центра и медиками, чтобы родители получали оперативную и исчерпывающую информацию о произошедшем и ходе лечения.