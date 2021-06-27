Утверждены правила субсидирования университета "Сириус"

На развитие научно-технического университета будет выделено около 3 миллиардов рублей до 2023 года. Эти деньги пойдут на исследования, закупку современного оборудования, издание научных пособий, а также образовательные мероприятия.

"Сириус" расположен в Краснодарском крае на базе олимпийской инфраструктуры. Перед ним стоит задача стать одним из ведущих вузов страны.