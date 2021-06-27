В редакцию "РГ" обратились астраханцы, которые еще 16 лет назад вложили деньги в строительство 13-этажки в Юго-Восточном проезде, но не дождались новоселья из-за банкротства застройщика. Последние десять лет дольщики безуспешно искали справедливости. В мае этого года проблема, казалось бы, сдвинулась с мертвой точки - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о выплате 120 пострадавшим компенсаций на общую сумму - 288,7 миллиона рублей. Но деньги дольщики получить не смогли. "Нам неожиданно поставили дополнительное условие, причем устно, это нигде не прописано - сначала, что мы через Арбитражный суд должны аннулировать права собственности на доли в этой незавершенной многоэтажке", - поделился с "РГ" дольщик Николай Суслов, пояснив, что доли астраханцы оформили в 2010 году, чтобы дом не ушел с молотка после банкротства застройщика.

Но когда люди пришли в арбитраж, их снова ждал сюрприз. "Суд оставил наши заявления без движения, посчитав, что для этого нет законных оснований", - разводит руками Николай.

В региональном Фонде защиты прав дольщиков объяснили, что иск в суд должны были подавать не собственники, а конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика. "Ситуация новая, такой практики, чтобы у застройщика не было в собственности прав на объект, нет ни в одном регионе", - отметили в фонде.

Сколько будет длиться разбирательство, сказать никто не может. Тем временем дольщики беспокоятся, что жилье дорожает и, когда придут деньги, вряд ли можно будет купить на них аналогичное жилье. Николай покупал свою 70-метровую "двушку" в этом доме в ипотеку, сам жил в съемных квартирах, а когда понял, что достраивать многоэтажку никто не собирается, взял еще один кредит, которого хватило только на "хрущевку".

По словам дольщиков, размеры компенсаций были рассчитаны еще в апреле из расчета 47,2 тыс. рублей за квадратный метр, а сейчас самая дешевая цена, за которую можно купить аналогичную квартиру - 53 тысячи рублей. "Мы долго добивались, пока будет принято решение. А теперь не можем добиться исполнения, - рассказывает Евгений Сильченко, у которого в злополучной новостройке квартиру покупали родители. - Фонд постановил выплатить нам компенсации по рыночной стоимости, а она изменится ко времени вынесения решения суда - разве это не нарушение?"