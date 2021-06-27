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27.06.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Наварили на борще

В пяти городах России подешевели продукты питания
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
В тарелке россиян больше всего подорожали овощи - свекла, морковь и картофель. Цены на базовые продукты питания в разных городах аналитики замеряли в рамках проекта "Котлета с пюрешкой". Лидером по росту затрат на еду за последние три месяца стал Омск. Но кое-где они сократились.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что касается овощей, то им давно пора бы остудить свои цены - лето в разгаре. Эксперты "Российской газеты" объяснили, в чем причина, и дали совет, где в ближайшие дни искать недорогой "борщевой набор".

Фото: iStock
Названы продукты, которые можно есть после истечения срока годности

В июне мониторинг цен "Котлеты с пюрешкой" охватил 36 регионов. Эксперты записали их на три десятка продуктов в магазинах федеральных и местных торговых сетей. В большинстве городов расходы на еду превысили 80 процентов прожиточного минимума.

По методике исследования выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке. В "корзине" - ингредиенты для условного рациона россиянина на сутки. Предполагается, что человек ест только дома три раза в день. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Мониторинг проводится каждый квартал с весны 2020 года. И если в первые месяцы цены на продукты колебались неравномерно, то в декабре прошлого года рост стоимости "Пюрешки" был отмечен почти во всех регионах - участниках проекта. Тогда в среднем по стране рацион подорожал на 12 процентов. К марту 2021-го - на восемь.

В июне прирост по сравнению с предыдущей волной был скромнее - 5,6 процента. Как и в марте, в нескольких городах динамика была отрицательной. Так, в Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Барнауле и в Москве, по версии проекта "Котлета с пюрешкой", продукты подешевели от 0,9 до 6,5 процента. Больше всего цены снизились в столице.

В некоторых регионах стоимость рациона осталась неизменной. При этом на карте проекта не осталось ни одного региона, где стоимость суточного рациона была бы меньше 300 рублей. В начале весны 2021-го их было 15 процентов, в декабре 2020 года - почти половина, в сентябре - более 90 процентов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Обратим внимание, что за последний год (по сравнению с июнем 2020-го) стоимость "Пюрешки" выросла во всех изучаемых регионах. В среднем рацион подорожал на 20 процентов. Наибольший рост произошел в Омске (+35 процентов), наименьший - в Иркутске, на девять процентов", - сообщили авторы исследования.

В июне 2021-го самый дешевый рацион - на 304 рубля в сутки - удалось составить в Нижнем Новгороде. В марте рекордсменом был Ульяновск с 280 рублями. Второе место в июньском рейтинге "Пюрешки" занял Барнаул, третье - Самара. Самый дорогой набор ингредиентов - традиционно в Якутске (528 рублей). В топ-3 дорогой еды также Мурманск и Улан-Удэ. Столица расположилась примерно посередине списка, здесь суточный рацион стоит 346 рублей. В Санкт-Петербурге "Пюрешка" подорожала с марта на 10 процентов - до 349 рублей.

Если посмотреть динамику за год, то сильнее всего прибавили в цене овощи из "борщевого набора". Свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - вдвое, картофель - в 1,7 раза. Для сравнения, мясо птицы и фарш (по данным "Котлеты с пюрешкой") подорожали в среднем на 10 процентов, а сливочное масло - на три. Подсолнечное масло и сахар-песок за год подорожали в среднем на 42 и 30 процентов соответственно.

Какова дальнейшая перспектива ценников на "борщевой набор", "РГ" спросила экспертов.

Комментарий

Морковка уже в пути

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова:

- На цены всех овощей и ягод влияет объем собранного урожая. В 2020 году по сравнению с 2019-м посевные площади сократились: под картофель на 8 процентов, под столовую свеклу и морковь - более чем на 13.

Фото: Istock
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В результате овощей было собрано меньше: свеклы на 15 процентов, моркови на 11. Качество урожая из-за погодных условий было невысоким, что существенно повысило затраты на его хранение и сортировку.

Все эти условия спровоцировали высокую долю импорта овощей. А цены на привозной товар зависят от курса национальной валюты. А также от затрат на хранение овощей и логистику, которые существенно подорожали во всем мире из-за пандемии. Качество привозной продукции выше, поэтому стоят овощи в розничных торговых сетях дороже.

Мировые цены на основные виды продовольствия непрерывно растут, что, с одной стороны, заставляет импортеров увеличивать свои. А с другой - стимулирует экспорт и, как следствие, сокращаются предложения отечественной продукции на прилавках. В этих условиях ожидать существенного снижения цен на овощи и ягоды в ближайшее время не приходится.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Ткачёва

Юлия Оглоблина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий:

- И тем не менее цены на овощи должны снизиться. Обычно к концу весны сроки хранения отечественных овощей, собранных в прошлом году, заканчиваются, но поспевает новый урожай, и цены стабилизуются. Просто в этом году "борщевой набор" опоздал к столу.

В период посевной в ряде регионов наблюдались длительные похолодания и краткосрочные потепления, а в мае - дожди. Почва прогреться не успела, сельхозработы начались позже обычного.

Сейчас в торговых сетях в основном импортные овощи, которые, конечно, дороже отечественных. Однако к июлю на прилавках появится продукция с юга России по более привычной нам цене. На рынках и ярмарках выходного дня это произойдет быстрее. В моей родной Мордовии тоже наблюдается сезонное удорожание овощей "борщевого набора". Но в регионе оценивают ситуацию как стабильную, отмечая, что в сдерживании цен свою роль играют ярмарки выходного дня.

Дальнейшего повышения цен на овощи тоже бояться не стоит. По данным минсельхоза, план сева овощей в этом году выполнен с увеличением площади на 1,5 процента. Минэкономразвития объявило о поставках свежих овощей из Узбекистана, которые помогут скорректировать цены на продукцию. Первый "Агроэкспресс" ожидается осенью.

Фото: iStock
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О регулировании цен на овощи, как это было в прошлом году, когда стоимость социально значимых продуктов выросла на десятки процентов и правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло, речи не идет. Рынок справится сам.

Поэтому пока в интернете в шутку предлагают обменять мешок моркови на квартиру, предлагаю обратить внимание на фермерские рынки и ярмарки выходного дня. Там большой выбор местных ранних овощей - редиса, огурцов, шпината, укропа, зеленого лука и другой зелени. Огурцы и томаты на рынках уже подешевели на пять-шесть процентов. Остается немного подождать, пока дозреет "борщевой набор".

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