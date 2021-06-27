В Краснодаре 15-летний подросток на угнанной машине врезался в фонарь

В столице Кубани 15-летний подросток за рулем автомобиля врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель и трое пассажиров от 15 до 17 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

По информации полиции, столкновение произошло в субботу вечером около 17 часов. Пятнадцатилетний юноша за рулем Honda Civic двигался по улице Сормовская со стороны улицы Текстильной. В какой-то момент он не справился с управлением, наскочил на бордюр, сбил дорожный знак и влетел в опору уличного освещения. Четверых пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся тяжелом состоянии.

По факту ДТП правоохранители организовали административное расследование. По предварительным данным, машина принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, в связи с этим ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Кроме того, подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Образцы их крови взяты на анализ", - добавили в правоохранительном ведомстве.