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27.06.2021 10:51
Рубрика: Власть

Волгоградский полигон Прудбой снова признали лучшим в России

Текст: Роман Мерзляков

Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области признан лучшим в Вооруженных Силах РФ в 2021 году, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Подведение итогов прошло на полигоне Тоцкий в Оренбургской области. Кубок, грамоту за первое место и подарки начальнику Прудбоя Андрею Евтенко вручил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Комплексная комиссия изучила организацию деятельности, особое внимание уделив учебно-материальной базе. На волгоградском полигоне она позволяет проводить не только боевую подготовку и различные учения, но и внеплановые мероприятия.

Там регулярно проводят и учения международного масштаба, например, в августе 2021 года под Волгоградом состоится совместное российско-индийское военное учение "Индра-2021".

Прудбой стал лучшим в профессиональном конкурсе четвертый раз, поставив рекорд.

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