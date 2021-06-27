За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6723

2 Московская область 2608

3 Санкт-Петербург 1298

4 Нижегородская область 334

5 Республика Бурятия 305

6 Брянская область 277

7 Республика Крым 258

8 Воронежская область 258

9 Свердловская область 249

10 Забайкальский край 234

11 Архангельская область 216

12 Иркутская область 212

13 Смоленская область 207

14 Самарская область 207

15 Ростовская область 207

16 Красноярский край 201

17 Тверская область 199

18 Пермский край 197

19 Омская область 195

20 Республика Коми 189

21 Владимирская область 189

22 Оренбургская область 188

23 Хабаровский край 182

24 Ленинградская область 169

25 Мурманская область 166

26 Алтайский край 166

27 Кемеровская область 164

28 Новосибирская область 162

29 Республика Карелия 159

30 Краснодарский край 151

31 Калининградская область 150

32 Челябинская область 149

33 Тульская область 147

34 Волгоградская область 133

35 Саратовская область 130

36 Приморский край 129

37 Республика Башкортостан 129

38 Республика Дагестан 127

39 Ставропольский край 126

40 Астраханская область 124

41 Тюменская область 124

42 Кировская область 119

43 Ярославская область 117

44 Ханты-Мансийский автономный округ 115

45 Ульяновская область 114

46 Пензенская область 112

47 Севастополь 111

48 Республика Хакасия 108

49 Псковская область 107

50 Курская область 105

51 Вологодская область 96

52 Костромская область 91

53 Орловская область 87

54 Республика Саха (Якутия) 86

55 Удмуртская Республика 83

56 Амурская область 82

57 Белгородская область 79

58 Ивановская область 78

59 Рязанская область 78

60 Калужская область 75

61 Сахалинская область 73

62 Тамбовская область 72

63 Липецкая область 72

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 58

65 Томская область 58

66 Республика Чувашия 58

67 Новгородская область 52

68 Курганская область 48

69 Республика Калмыкия 47

70 Республика Мордовия 47

71 Республика Тыва 46

72 Республика Алтай 41

73 Камчатский край 40

74 Республика Татарстан 38

75 Республика Марий Эл 35

76 Кабардино-Балкарская Республика 32

77 Чеченская Республика 32

78 Карачаево-Черкесская Республика 21

79 Республика Ингушетия 21

80 Республика Адыгея 16

81 Республика Северная Осетия-Алания 16

82 Еврейская автономная область 15

83 Магаданская область 11

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 451 291случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%

3. Республика Адыгея 0,11% За последние сутки подтверждено 599 смертей: Москва 114

Санкт-Петербург 106

Нижегородская область 24

Республика Бурятия 23

Московская область 19

Свердловская область 16

Краснодарский край 15

Воронежская область 14

Иркутская область 14

Ульяновская область 13

Пензенская область 11

Самарская область 11

Брянская область 10

Ленинградская область 9

Саратовская область 8

Красноярский край 8

Липецкая область 7

Тульская область 7

Тюменская область 7

Челябинская область 7

Новосибирская область 7

Мурманская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Пермский край 6

Алтайский край 6

Рязанская область 5

Республика Крым 5

Астраханская область 5

Республика Чувашия 5

Кемеровская область 5

Омская область 5

Забайкальский край 5

Калужская область 4

Смоленская область 4

Ярославская область 4

Республика Коми 4

Республика Башкортостан 4

Республика Тыва 4

Томская область 4

Приморский край 4

Владимирская область 3

Курская область 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Ростовская область 3

Севастополь 3

Республика Марий Эл 3

Удмуртская Республика 3

Хабаровский край 3

Ивановская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Адыгея 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Оренбургская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Белгородская область 1

Тверская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 133 282 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 728 человек: Москва 4018

Московская область 1902

Санкт-Петербург 1351

Воронежская область 249

Свердловская область 208

Архангельская область 198

Самарская область 196

Омская область 186

Владимирская область 183

Брянская область 174

Нижегородская область 151

Калининградская область 144

Томская область 123

Забайкальский край 118

Саратовская область 117

Челябинская область 115

Кировская область 112

Тюменская область 112

Республика Бурятия 107

Красноярский край 106

Кемеровская область 106

Курская область 101

Республика Крым 97

Ульяновская область 96

Смоленская область 87

Тамбовская область 85

Оренбургская область 85

Приморский край 84

Орловская область 82

Республика Дагестан 81

Хабаровский край 78

Рязанская область 73

Республика Коми 71

Амурская область 71

Калужская область 68

Волгоградская область 68

Новосибирская область 68

Ленинградская область 67

Республика Карелия 63

Ярославская область 60

Тульская область 58

Республика Башкортостан 57

Пермский край 57

Ростовская область 55

Астраханская область 54

Ивановская область 53

Республика Чувашия 52

Ставропольский край 51

Краснодарский край 50

Новгородская область 49

Сахалинская область 48

Ханты-Мансийский автономный округ 43

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 42

Курганская область 42

Белгородская область 41

Иркутская область 38

Республика Тыва 37

Мурманская область 35

Республика Марий Эл 31

Республика Саха (Якутия) 30

Республика Калмыкия 26

Вологодская область 25

Ямало-Ненецкий автономный округ 24

Севастополь 23

Тверская область 21

Липецкая область 20

Костромская область 16

Республика Татарстан 16

Республика Алтай 16

Псковская область 15

Пензенская область 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Чеченская Республика 11

Алтайский край 11

Республика Северная Осетия - Алания 10

Республика Адыгея 9

Карачаево-Черкесская Республика 7

Республика Хакасия 6

Магаданская область 6

Камчатский край 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Ингушетия 3

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 956 714.