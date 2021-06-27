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27.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6723
  • 2 Московская область 2608
  • 3 Санкт-Петербург 1298
  • 4 Нижегородская область 334
  • 5 Республика Бурятия 305
  • 6 Брянская область 277
  • 7 Республика Крым 258
  • 8 Воронежская область 258
  • 9 Свердловская область 249
  • 10 Забайкальский край 234
  • 11 Архангельская область 216
  • 12 Иркутская область 212
  • 13 Смоленская область 207
  • 14 Самарская область 207
  • 15 Ростовская область 207
  • 16 Красноярский край 201
  • 17 Тверская область 199
  • 18 Пермский край 197
  • 19 Омская область 195
  • 20 Республика Коми 189
  • 21 Владимирская область 189
  • 22 Оренбургская область 188
  • 23 Хабаровский край 182
  • 24 Ленинградская область 169
  • 25 Мурманская область 166
  • 26 Алтайский край 166
  • 27 Кемеровская область 164
  • 28 Новосибирская область 162
  • 29 Республика Карелия 159
  • 30 Краснодарский край 151
  • 31 Калининградская область 150
  • 32 Челябинская область 149
  • 33 Тульская область 147
  • 34 Волгоградская область 133
  • 35 Саратовская область 130
  • 36 Приморский край 129
  • 37 Республика Башкортостан 129
  • 38 Республика Дагестан 127
  • 39 Ставропольский край 126
  • 40 Астраханская область 124
  • 41 Тюменская область 124
  • 42 Кировская область 119
  • 43 Ярославская область 117
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 115
  • 45 Ульяновская область 114
  • 46 Пензенская область 112
  • 47 Севастополь 111
  • 48 Республика Хакасия 108
  • 49 Псковская область 107
  • 50 Курская область 105
  • 51 Вологодская область 96
  • 52 Костромская область 91
  • 53 Орловская область 87
  • 54 Республика Саха (Якутия) 86
  • 55 Удмуртская Республика 83
  • 56 Амурская область 82
  • 57 Белгородская область 79
  • 58 Ивановская область 78
  • 59 Рязанская область 78
  • 60 Калужская область 75
  • 61 Сахалинская область 73
  • 62 Тамбовская область 72
  • 63 Липецкая область 72
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 58
  • 65 Томская область 58
  • 66 Республика Чувашия 58
  • 67 Новгородская область 52
  • 68 Курганская область 48
  • 69 Республика Калмыкия 47
  • 70 Республика Мордовия 47
  • 71 Республика Тыва 46
  • 72 Республика Алтай 41
  • 73 Камчатский край 40
  • 74 Республика Татарстан 38
  • 75 Республика Марий Эл 35
  • 76 Кабардино-Балкарская Республика 32
  • 77 Чеченская Республика 32
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 21
  • 79 Республика Ингушетия 21
  • 80 Республика Адыгея 16
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 82 Еврейская автономная область 15
  • 83 Магаданская область 11
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 451 291случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%
  • 3. Республика Адыгея 0,11%
За последние сутки подтверждено 599 смертей:
  • Москва 114
  • Санкт-Петербург 106
  • Нижегородская область 24
  • Республика Бурятия 23
  • Московская область 19
  • Свердловская область 16
  • Краснодарский край 15
  • Воронежская область 14
  • Иркутская область 14
  • Ульяновская область 13
  • Пензенская область 11
  • Самарская область 11
  • Брянская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Саратовская область 8
  • Красноярский край 8
  • Липецкая область 7
  • Тульская область 7
  • Тюменская область 7
  • Челябинская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Мурманская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Пермский край 6
  • Алтайский край 6
  • Рязанская область 5
  • Республика Крым 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Кемеровская область 5
  • Омская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Калужская область 4
  • Смоленская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Коми 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Тыва 4
  • Томская область 4
  • Приморский край 4
  • Владимирская область 3
  • Курская область 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Ростовская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Хабаровский край 3
  • Ивановская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Оренбургская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Белгородская область 1
  • Тверская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 133 282 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 728 человек:
  • Москва 4018
  • Московская область 1902
  • Санкт-Петербург 1351
  • Воронежская область 249
  • Свердловская область 208
  • Архангельская область 198
  • Самарская область 196
  • Омская область 186
  • Владимирская область 183
  • Брянская область 174
  • Нижегородская область 151
  • Калининградская область 144
  • Томская область 123
  • Забайкальский край 118
  • Саратовская область 117
  • Челябинская область 115
  • Кировская область 112
  • Тюменская область 112
  • Республика Бурятия 107
  • Красноярский край 106
  • Кемеровская область 106
  • Курская область 101
  • Республика Крым 97
  • Ульяновская область 96
  • Смоленская область 87
  • Тамбовская область 85
  • Оренбургская область 85
  • Приморский край 84
  • Орловская область 82
  • Республика Дагестан 81
  • Хабаровский край 78
  • Рязанская область 73
  • Республика Коми 71
  • Амурская область 71
  • Калужская область 68
  • Волгоградская область 68
  • Новосибирская область 68
  • Ленинградская область 67
  • Республика Карелия 63
  • Ярославская область 60
  • Тульская область 58
  • Республика Башкортостан 57
  • Пермский край 57
  • Ростовская область 55
  • Астраханская область 54
  • Ивановская область 53
  • Республика Чувашия 52
  • Ставропольский край 51
  • Краснодарский край 50
  • Новгородская область 49
  • Сахалинская область 48
  • Ханты-Мансийский автономный округ 43
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 42
  • Курганская область 42
  • Белгородская область 41
  • Иркутская область 38
  • Республика Тыва 37
  • Мурманская область 35
  • Республика Марий Эл 31
  • Республика Саха (Якутия) 30
  • Республика Калмыкия 26
  • Вологодская область 25
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • Севастополь 23
  • Тверская область 21
  • Липецкая область 20
  • Костромская область 16
  • Республика Татарстан 16
  • Республика Алтай 16
  • Псковская область 15
  • Пензенская область 14
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Чеченская Республика 11
  • Алтайский край 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Республика Адыгея 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Республика Хакасия 6
  • Магаданская область 6
  • Камчатский край 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Ингушетия 3
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 956 714.

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