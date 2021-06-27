За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6723
- 2 Московская область 2608
- 3 Санкт-Петербург 1298
- 4 Нижегородская область 334
- 5 Республика Бурятия 305
- 6 Брянская область 277
- 7 Республика Крым 258
- 8 Воронежская область 258
- 9 Свердловская область 249
- 10 Забайкальский край 234
- 11 Архангельская область 216
- 12 Иркутская область 212
- 13 Смоленская область 207
- 14 Самарская область 207
- 15 Ростовская область 207
- 16 Красноярский край 201
- 17 Тверская область 199
- 18 Пермский край 197
- 19 Омская область 195
- 20 Республика Коми 189
- 21 Владимирская область 189
- 22 Оренбургская область 188
- 23 Хабаровский край 182
- 24 Ленинградская область 169
- 25 Мурманская область 166
- 26 Алтайский край 166
- 27 Кемеровская область 164
- 28 Новосибирская область 162
- 29 Республика Карелия 159
- 30 Краснодарский край 151
- 31 Калининградская область 150
- 32 Челябинская область 149
- 33 Тульская область 147
- 34 Волгоградская область 133
- 35 Саратовская область 130
- 36 Приморский край 129
- 37 Республика Башкортостан 129
- 38 Республика Дагестан 127
- 39 Ставропольский край 126
- 40 Астраханская область 124
- 41 Тюменская область 124
- 42 Кировская область 119
- 43 Ярославская область 117
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 115
- 45 Ульяновская область 114
- 46 Пензенская область 112
- 47 Севастополь 111
- 48 Республика Хакасия 108
- 49 Псковская область 107
- 50 Курская область 105
- 51 Вологодская область 96
- 52 Костромская область 91
- 53 Орловская область 87
- 54 Республика Саха (Якутия) 86
- 55 Удмуртская Республика 83
- 56 Амурская область 82
- 57 Белгородская область 79
- 58 Ивановская область 78
- 59 Рязанская область 78
- 60 Калужская область 75
- 61 Сахалинская область 73
- 62 Тамбовская область 72
- 63 Липецкая область 72
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 58
- 65 Томская область 58
- 66 Республика Чувашия 58
- 67 Новгородская область 52
- 68 Курганская область 48
- 69 Республика Калмыкия 47
- 70 Республика Мордовия 47
- 71 Республика Тыва 46
- 72 Республика Алтай 41
- 73 Камчатский край 40
- 74 Республика Татарстан 38
- 75 Республика Марий Эл 35
- 76 Кабардино-Балкарская Республика 32
- 77 Чеченская Республика 32
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 21
- 79 Республика Ингушетия 21
- 80 Республика Адыгея 16
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 82 Еврейская автономная область 15
- 83 Магаданская область 11
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 451 291случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%
- 3. Республика Адыгея 0,11%
За последние сутки подтверждено 599 смертей:
- Москва 114
- Санкт-Петербург 106
- Нижегородская область 24
- Республика Бурятия 23
- Московская область 19
- Свердловская область 16
- Краснодарский край 15
- Воронежская область 14
- Иркутская область 14
- Ульяновская область 13
- Пензенская область 11
- Самарская область 11
- Брянская область 10
- Ленинградская область 9
- Саратовская область 8
- Красноярский край 8
- Липецкая область 7
- Тульская область 7
- Тюменская область 7
- Челябинская область 7
- Новосибирская область 7
- Мурманская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Пермский край 6
- Алтайский край 6
- Рязанская область 5
- Республика Крым 5
- Астраханская область 5
- Республика Чувашия 5
- Кемеровская область 5
- Омская область 5
- Забайкальский край 5
- Калужская область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Коми 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Тыва 4
- Томская область 4
- Приморский край 4
- Владимирская область 3
- Курская область 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Ростовская область 3
- Севастополь 3
- Республика Марий Эл 3
- Удмуртская Республика 3
- Хабаровский край 3
- Ивановская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Оренбургская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Белгородская область 1
- Тверская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 133 282 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 728 человек:
- Москва 4018
- Московская область 1902
- Санкт-Петербург 1351
- Воронежская область 249
- Свердловская область 208
- Архангельская область 198
- Самарская область 196
- Омская область 186
- Владимирская область 183
- Брянская область 174
- Нижегородская область 151
- Калининградская область 144
- Томская область 123
- Забайкальский край 118
- Саратовская область 117
- Челябинская область 115
- Кировская область 112
- Тюменская область 112
- Республика Бурятия 107
- Красноярский край 106
- Кемеровская область 106
- Курская область 101
- Республика Крым 97
- Ульяновская область 96
- Смоленская область 87
- Тамбовская область 85
- Оренбургская область 85
- Приморский край 84
- Орловская область 82
- Республика Дагестан 81
- Хабаровский край 78
- Рязанская область 73
- Республика Коми 71
- Амурская область 71
- Калужская область 68
- Волгоградская область 68
- Новосибирская область 68
- Ленинградская область 67
- Республика Карелия 63
- Ярославская область 60
- Тульская область 58
- Республика Башкортостан 57
- Пермский край 57
- Ростовская область 55
- Астраханская область 54
- Ивановская область 53
- Республика Чувашия 52
- Ставропольский край 51
- Краснодарский край 50
- Новгородская область 49
- Сахалинская область 48
- Ханты-Мансийский автономный округ 43
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 42
- Курганская область 42
- Белгородская область 41
- Иркутская область 38
- Республика Тыва 37
- Мурманская область 35
- Республика Марий Эл 31
- Республика Саха (Якутия) 30
- Республика Калмыкия 26
- Вологодская область 25
- Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- Севастополь 23
- Тверская область 21
- Липецкая область 20
- Костромская область 16
- Республика Татарстан 16
- Республика Алтай 16
- Псковская область 15
- Пензенская область 14
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Чеченская Республика 11
- Алтайский край 11
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Республика Адыгея 9
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Хакасия 6
- Магаданская область 6
- Камчатский край 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Ингушетия 3
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 956 714.