В Тюмени изобрели прототип робота-логопеда

Тюменская школьница придумала устройство, которое поможет детям с нарушением речи. Робот-логопед показывает на своем дисплее положение губ и языка, учит правильно произносить слова, развивает мелкую моторику.

Выпускница тюменской гимназии N 16 Маргарита Кадочникова с нетерпением ждет результаты ЕГЭ для поступления в МГТУ имени Баумана. За плечами у девушки - два напряженных года в старших классах, когда она разрывалась между учебным заведением и центром робототехники и АСУ. Даже если Тюмень отдаст Москве студентку-умницу, то оставит себе ее логоробота в виде зеленой неваляшки с удивленными глазами и носом-микрофоном. С игрушкой, придуманной в помощь малышам 3-5 лет с логопедическими проблемами, Рита выиграла международный дистант-форум "Шаг в будущее 2021" и получила нагрудный знак "Школьник-изобретатель".

- В центр робототехники Рита пришла в девятом классе. И уже после недели занятий предложила живой проект - устройство, которое будет учить детсадовцев правильно говорить, - рассказывает ее педагог Наиль Валеев.

На сборку финального прототипа у Маргариты и Наиля Раисовича ушло полтора года. Сначала робот был в виде небольшой коробочки, из которой торчал микрофон. После презентации разработки на конференциях коробочка трансформировалась в шар. Сейчас логоробот состоит из трех модулей.

- Первый модуль позволяет пользователю повторять за роботом слова. Второй в виде набора кнопочек и лампочек - развивает мелкую моторику. Третий заведен в подставку под шарообразным корпусом - на дисплее мультяшные герои показывают, как правильно располагать губы, зубы, язык, - объясняет изобретательница. - Корпус устройства напечатали на 3D-принтере из органического пластика, начинили его платформой arduino и дополнительными динамиками.

Региональный центр робототехники и АСУ не ставит задачи патентовать изобретения старшеклассников и ежегодно поддерживать патенты, а нацелен на научно-исследовательскую деятельность, обучение основам программирования и упаковке идей в презентационные пакеты.

Но все же Наиль Валеев надеется, что одна из его лучших воспитанниц, будучи студенткой, вернется к логороботу и, например, на основе нейросетей сконструирует голосовой помощник для смартфона, который будет подсказывать хозяину упражнения для исправления шепелявости или картавости.