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27.06.2021 13:45
Рубрика: Общество

Россиян предупредили об опасности лекарств для укрепления иммунитета

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бесконтрольный прием иммуностимуляторов может привести к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом "Известиям" рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, перед приемом таких препаратов стоит обязательно пройти медицинское обследование. "Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать", - объяснила врач.

Если у человека уже есть аутоиммунные заболевания, то иммуностимуляторы могут "подхлестнуть" агрессию иммунной системы против собственной ткани, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

С ним согласилась главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени Никифорова Наталья Калинина. Она отметила, что необоснованное многоразовое применение таких препаратов могут вызвать депрессию иммутитета.

"Бессмысленное использование иммуностимуляторов, особенно тех, которые не имеют четкой структуры, также может привести к нарушению иммунного ответа и появлению аутоспецифических клеток", - пояснила Калинина.

Любые препараты для укрепления иммунитета должны назначаться специалистом, напомнил заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Он подчеркнул, что во время болезни иммунитет человека "тренируется", а иммуномодуляторы включаются в лечение только при хронических формах заболеваний.

Общество Здоровье

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