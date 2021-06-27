Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отдых этим летом

В большинстве случаев (30,5%) россияне готовы выделить на поездки по стране от 40 до 60 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Почти четверть туристов располагает более скромной суммой для отдыха - от 20 до 40 тысяч рублей. Потратить на внутренний туризм от 60 до 80 тысяч рублей готовы 11,5% россиян, от 80 до 100 тысяч рублей - лишь 3,9%. У 5,8% путешественников бюджет составляет менее 20 тысяч рублей.

На отдых за рубежом большинство респондентов (21,5%) рассчитывают потратить от 40 до 60 тысяч рублей. Еще 15,4% готовы выделить на эти цели от 60 до 80 тысяч рублей. В пределах 20-40 тысяч рублей рассчитывают отдохнуть 12% опрошенных, 80-100 тысяч - всего 6%. Менее одного процента туристов заявили, что не планируют тратить на зарубежный отдых более 20 тысяч рублей.