Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса

В одной из клиник Подмосковья от коронавируса умер 72-летний бизнесмен Олег Бурлаков, занимавший 177 место в списке богатейших россиян (рейтинг Forbes). Информацию подтвердили родные скончавшегося.

"Жена Людмила, дочери Елена и Вероника скорбят и просят уважать их личное пространство в это тяжелое время", - цитирует РИА Новости официальное заявление.

Супруга и дети хотят провести независимую международную экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства смерти отца и мужа.

Состояние Бурлакова оценивается в 650 миллионов долларов. Он владелец парусной яхты Black Pearl, длина которой превышает 106 метров. В последние годы бизнесмен жил в Монако.