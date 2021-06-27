Полный переход на электронный кадровый документооборот состоится не раньше 2025 года, прогнозирует "Актион Кадры" (входит в группу Актион-МЦФЭР). С начала введения в 2020 году в России электронных трудовых книжек 47 млн работающих россиян определились со способом ведения своей трудовой. При этом лишь 6 млн человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР) на январь 2021 года.

"Естественно, что эти цифры ежедневно меняются, а желающих перейти на электронную трудовую становится больше, но и не будем забывать о тех, у кого выбора уже нет, так как с января 2021 года сотрудникам, которые впервые устраиваются на работу, бумажные трудовые книжки оформлять не будут. Их трудовые книжки работодатель вправе вести только в электронном виде, и они уже не смогут подать заявления, что хотят оформить бумажную трудовую книжку, - говорит преподаватель Высшей Школы Кадровика, эксперт по трудовому законодательству "Актион Кадры и HR" Виктор Шиповский. - Поэтому показатели по переходу на электронный формат будут постепенно идти вверх. При этом не стоит преждевременно считать, что электронный формат начинает выбиваться в фавориты, так как у людей еще достаточно сомнений и тревог, связанных с процессом перехода".

Интересно, что бумажная версия трудовых книжек пока побеждает и в ИT-компаниях. Например, в холдинге "ЭГО Транслейтинг" 71% работников выбрали бумажную трудовую книжку, а 29% перешли на электронный формат. Примерно такие же данные по переходу у компании "Рексофт". Причем выбор электронной версии, по словам экспертов, не зависит от возраста. За новые технологии голосуют как молодые сотрудники (до 25 лет), так и возрастные. Консерваторами остаются сотрудники среднего возраста 30-50 лет.

По словам исполнительного директора "ЭГО Транслейтинг" Василия Бернштейна, люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые являются основным массивом сотрудников, предпочитают перестраховаться, иметь "запасной вариант" и с теплотой относятся к традиционному бумажному формату. Основной мотив - недоверие к качеству работу госсервисов и сомнение в возможностях бюджетных организаций долгосрочно хранить огромный массив данных. К тому же люди привыкли к бумажным документам с печатями, которые однозначным образом подтверждают трудовую деятельность, добавляет ведущий менеджер по персоналу компании "Рексофт" Анна Агеева.

Согласно прошлогодним опросам ВЦИОМ, две трети россиян предпочли бы оставить бумажную версию трудовой книжки. Больше всего противников цифровой версии трудовой книжки среди людей старше 60 лет и жителей сел и деревень. Основными недостатками "цифры" называют угрозу потери данных в результате технических сбоев и утечки данных к посторонним. О недоверии к электронным документам свидетельствует и опрос SuperJob, по данным которого 17% российских сотрудников еще не определились, оставить ли бумажную трудовую книжку или перевести ее в электронный формат, а 61% захотел, чтобы наряду с заполнением сведений о стаже в цифровом виде, кадровики продолжили ведение бумажной книжки.

По данным экспертов, люди боятся, что их данные попадут в чужие руки или исчезнут в результате сбоя, а при отсутствии интернета или электричества "цифра" не сработает. Но рано или поздно электронная трудовая станет повсеместной, а бумажная останется в прошлом.

Вообще, инициативу перехода на электронные трудовые многие восприняли с энтузиазмом, так как речь о том, чтобы отказаться от бумажных трудовых книжек идет уже давно, говорит Шиповский.

И большинство людей стремятся к развитию цифровых технологий и хотят быть частью этого процесса. Но хотеть "оцифровизироваться" и отказаться от бумажных документов, в том числе и трудовых книжек, не одно и то же. "Когда сотрудники поняли, что если они выберут электронный формат трудовой, то в бумажном виде ее вести перестанут, у них появился ряд опасений, таких как: "насколько надежно хранить информацию в электронном виде?"; "достаточно ли она защищена в случае технических сбоев или хакерских атак?"; "как я смогу доказать, что информация была, если с информацией что-то случится?" и т.п. Поэтому в итоге большинство сотрудников все-таки предпочли оставить бумажный формат трудовой книжки, но число тех, кто выбирает электронный формат, также неуклонно растет", - говорит эксперт.

Закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 года переход был добровольным: перевести документ в электронный вид можно в МФЦ, на портале госуслуг, по месту работы или в ПФР. Для впервые принятых на работу с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки уже не заводят. Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. При этом необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года, а в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.