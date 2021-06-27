Собянин назвал число госпитализаций с коронавирусом в Москве

Ежесуточно в московские больницы поступает примерно 2 тысячи человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр", - заявил он в телеэфире канала "Россия 1".

Собянин добавил, что такая ситуация создает "огромное напряжение" для всей системы городского здравоохранения. Однако она с нагрузкой пока справляется. По подсчетам градоначальника, мобилизовано 20 тысяч коек, из которых занято более 14 тысяч.

"Большой объем", - констатировал мэр.

Ранее Собянин высказал мнение, что самой действенной мерой против пандемии коронавируса является вакцинация.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве заболели коронавирусом 8 457 человек, выздоровели - 4 260, скончались - 96.