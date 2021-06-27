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27.06.2021 18:19
Рубрика: Власть

Нет дыма без соседей

Жильцы вправе требовать в суде запретить соседям курить на крыльце
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право всех жильцов требовать от соседей прекратить курение на крыльце своего дома, если дым пробирается в чужие квартиры.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В целом не важно, где смолит сигареты курильщик - на кухне, балконе, в спальне, на крыльце, да хоть в туалете, - когда дым залетает на чужую жилплощадь, соседи вправе вчинить иск. Это особо разъяснил кассационный суд.

Фото: iStock
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В данном случае спор из-за табачка разгорелся в одном из коттеджных поселков в подмосковных Мытищах. Квартиры истца и ответчика расположены в одном таунхаусе. У каждого отдельный вход, но двери - рядом.

"Основанием обращения в суд с настоящим иском послужило систематическое на протяжении длительного времени употребление табачных изделий ответчиком Е. в непосредственной близости с квартирой истцов и воздействие табачного дыма на их здоровье", - говорится в материалах дела.

"Длительное" в данном случае означает курение каждый день в течение четырех лет.

Нижестоящие инстанции иск отклонили, и это было ошибкой. Потому что еще несколько лет назад Верховный суд России специально указал, что курильщики должны отвечать, если побеспокоили дымом соседей.

Недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP), особо отметил, что курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, обязаны компенсировать соседям моральный вред.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - сказа он.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

Поэтому Первый кассационный суд общей юрисдикции в данном случае отменил решения нижестоящих судов, отправил дело на новое рассмотрение, а сам пример включил в обзор судебной практики с подробными разъяснениями. Как отметила кассационная инстанция, даже сам ответчик не отрицал, что курит на крыльце, при этом подтвердил, что крыльцо является общим с квартирой истцов. Курильщик только считал, что от его перекуров ничего в квартиру соседей не залетает, мол, напрасно они переполошились.

Соседи вправе требовать от жильца пре­кратить курение и выплатить компенсацию за дым

Однако нижестоящие суды были обязаны установить все юридически значимые обстоятельства по делу, в том числе куда летит дым, как отразилась вся ситуация на легких соседей и т.п. "При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует установить юридически значимые обстоятельства и разрешить дело в зависимости от установленных обстоятельств и в соответствии с требованиями закона", - подчеркнул кассационный суд.

Фото: iStock
Утверждены новые требования к местам для курения

"Возмущение курильщиков можно понять, если бы я был курильщиком, меня бы тоже расстроили подобные правовые подходы, - говорит адвокат Юрий Коршунов. - Но есть принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. В своих квартирах можно делать что угодно до тех пор, пока это не нарушает права соседей. Нельзя нарушать права соседей на тишину, нельзя делать опасный ремонт, из-за которого дом может обрушиться и так далее. Теперь в число ограничений попало и курение. Но крайне важно, чтобы суды не взыскивали деньги автоматически с курильщиков, а всегда исследовали все обстоятельства, действительно ли дым залетает в соседнюю квартиру, или соседи просто ищут способ досадить жильцу-курильщику".

Власть Право

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