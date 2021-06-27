Этот вердикт ставит точку в одном из наиболее знаковых разбирательств в Америке за последние годы и может иметь далекоидущие последствия для работы полицейских, которых все чаще обвиняют в чрезмерной жестокости и расизме. В результате престиж службы стал падать, в некоторых полицейских департаментах стражи порядка массово увольнялись. Активисты и сторонники движения Black Lives Matter (BLM), которое в прошлом году после убийства Флойда накрыло Америку многомесячной волной протестов и погромов, встретили приговор митингами, но обошлось без насилия. С одной стороны, вероятно, итоговый срок оказался меньше их ожиданий, поэтому массового ликования не было. С другой, такой вердикт все равно станет знаковым прецедентом, поскольку привлечение к ответственности, а тем более такие длительные приговоры полицейским за чрезмерное применение силы - все еще большая редкость для Америки.
В апреле суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем трем пунктам дела: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти по неосторожности второй степени.