Судья в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения за убийство темнокожего Джорджа Флойда при задержании в мае прошлого года. Хотя вердикт мягче предложенных обвинением 30 лет, вынесший его судья Питер Кэхилл заметил, что это все равно "на 10 лет больше, чем обычный срок в 12,5 года" для такого рода преступлений. Строгость наказания судья пояснил отягчающими обстоятельствами по делу о роковом задержании, в процессе которого Шовин более 8 минут применял удушающий захват коленом против лежавшего на земле Флойда, даже когда тот уже потерял сознание.

Этот вердикт ставит точку в одном из наиболее знаковых разбирательств в Америке за последние годы и может иметь далекоидущие последствия для работы полицейских, которых все чаще обвиняют в чрезмерной жестокости и расизме. В результате престиж службы стал падать, в некоторых полицейских департаментах стражи порядка массово увольнялись. Активисты и сторонники движения Black Lives Matter (BLM), которое в прошлом году после убийства Флойда накрыло Америку многомесячной волной протестов и погромов, встретили приговор митингами, но обошлось без насилия. С одной стороны, вероятно, итоговый срок оказался меньше их ожиданий, поэтому массового ликования не было. С другой, такой вердикт все равно станет знаковым прецедентом, поскольку привлечение к ответственности, а тем более такие длительные приговоры полицейским за чрезмерное применение силы - все еще большая редкость для Америки.

В апреле суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем трем пунктам дела: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти по неосторожности второй степени.