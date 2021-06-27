Титов призвал бизнесменов "настраиваться на лучшее"

В поздравлении в честь Дня микро-, малых и средних предприятий, который отмечается сегодня, бизнес-омбудсмен Борис Титов пожелал предпринимателям не отчаиваться и настраиваться на лучшее.

"Хочу вас заверить, что не только хорошие времена заканчиваются, но и плохие. Так мудро устроен мир", - добавил Титов.

В России, по данным ФНС, сейчас зарегистрированы 5,6 миллиона микропредприятий, около 214 тысяч малых, и 17,6 тысячи - средних субъектов МСП. Система поддержки предусматривает предоставление льготных кредитов, информационного и юридического сопровождения, а также государственных гарантий, передает ТАСС.

В период пандемии были введены дополнительные меры поддержки. Так, предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли получить отсрочку по арендной плате и налогам, а также взять кредит на льготных условиях. Кроме того, был введен временный мораторий на проверки малого бизнеса.