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27.06.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Титов призвал бизнесменов "настраиваться на лучшее"

Текст: Евгения Думанская

В поздравлении в честь Дня микро-, малых и средних предприятий, который отмечается сегодня, бизнес-омбудсмен Борис Титов пожелал предпринимателям не отчаиваться и настраиваться на лучшее.

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"Хочу вас заверить, что не только хорошие времена заканчиваются, но и плохие. Так мудро устроен мир", - добавил Титов.

В России, по данным ФНС, сейчас зарегистрированы 5,6 миллиона микропредприятий, около 214 тысяч малых, и 17,6 тысячи - средних субъектов МСП. Система поддержки предусматривает предоставление льготных кредитов, информационного и юридического сопровождения, а также государственных гарантий, передает ТАСС.

В период пандемии были введены дополнительные меры поддержки. Так, предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли получить отсрочку по арендной плате и налогам, а также взять кредит на льготных условиях. Кроме того, был введен временный мораторий на проверки малого бизнеса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Господдержка малого бизнеса

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