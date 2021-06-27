Трамп напомнил о хороших отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

"Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС). Если вы посмотрите на КНДР, Ким Чен Ын говорил очень хорошо, я поладил с ним, я со всеми поладил", - сказал политик, выступая перед своими сторонниками в штате Огайо.

Трамп также приписал себе успехи во внутренней и внешней политике США. "Мы уничтожили ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", - напомнил бывший хозяин Белого дома.

Республиканец 26 июня провел первый митинг после своего ухода из Белого дома. На мероприятие, которое проходило в городе Веллингтон, присутствовало несколько тысяч человек.