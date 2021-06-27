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27.06.2021 05:22
Рубрика: В мире

Трамп сравнил выборы в США с голосованием на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп назвал выборы главы государства в 2020 году "преступлением века". По словам политика, произошедшее третьего ноября и в последующие дни - это то, что американский госдеп когда-то критиковал в других странах: фальсификация результатов дистанционного голосования.

Фото: Alex Wong/Getty Images
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"Они незаконно изменили итоги подсчета голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь, и мы это докажем", - добавил бывший хозяин Белого дома (цитата по ТАСС).

Напомним, во время выборов в 2020 году активно практиковалось дистанционное голосование - значительная часть голосов была подана по почте. Их подсчет продолжался несколько дней. В итоге победил демократ Джо Байден.

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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