Три партии определились с программами и кандидатами в депутаты Госдумы

Три партии провели свои предвыборные съезды, на которых обсудили программы и утвердили кандидатов как по спискам, так и по округам.

ЛДПР: Владимир Жириновский возглавил список

На съезде ЛДПР, который прошел в Москве, было решено, что общефедеральную часть списка кандидатов на думских выборах возглавит сам лидер партии Владимир Жириновский. Политик представил предвыборную программу либерал-демократов.

"Мы боремся одной командой за все хорошее. Я верю в успех ЛДПР на выборах 19 сентября", - заявил Жириновский, уточнив, что партия рассчитывает получить 20 процентов голосов.

В своем выступлении политик подчеркнул, что партия - против силовых методов. "Мы не выводим людей на улицу, потому что не хотим сотрясать фундамент страны", - объяснил он. Предвыборная программа партии по ключевым позициям остается неизменной на протяжении многих лет, только актуализируется, отметили в ЛДПР. Согласно одобренному на съезде документу предлагается реформа органов власти. А именно - сократить состав Госдумы с 450 до 300 человек, создать 2-3-партийную систему, распустить Совет Федерации, сформировать 30 губерний и ввести выборы для судей. Премьер-министром, считают либерал-демократы, целесообразно назначить лидера победившей на думских выборах партии.

В социальной сфере ЛДПР предлагает снизить налоги для малоимущих, довести МРОТ до 30 тыс. рублей. А все алименты платить из бюджета. "Должно быть как можно меньше бездомных и голодных", - подчеркнул Владимир Жириновский.

Зарплаты сверх 500 тысяч рублей должны облагаться налогом на сверхприбыль, считают партийцы. "Куда им девать деньги? Сколько нужно яхт?" - обратил внимание Жириновский, говоря о состоятельных гражданах. Он предложил обязать богатых граждан большую часть средств передать в Центробанк. Также либерал-демократы предлагают провести амнистию капиталов, чтобы вернуть из-за границы эквивалент восьми годовых бюджетов страны.

Среди предложений в сфере образования - отменить ЕГЭ, зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов, а затем проводить отсев в ходе обучения на первом курсе. А в сфере правопорядка предлагается отменить мораторий на смертную казнь для террористов, наркоторговцев, создателей ОПГ, педофилов и маньяков. Что касается вопросов внешней политики, то ЛДПР, в частности, настаивает на возвращении к границам СССР через референдумы.

Жириновский объявил также об оригинальном способе улучшить демографическую обстановку. Женщинам, планирующим аборт, он предложил давать первый семейный капитал, чтобы у них был стимул все-таки родить. "Ты езжай в санаторий. Государство ребенка заберет, а ты получай капитал", - обратился он к потенциальным роженицам.

Заслушав часовую речь лидера, партия объявила результаты голосования. Вторым номером в списке после Жириновского идет глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, третьим - депутат ГД Сергей Каргинов. За ними следует глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. А замыкает пятерку губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Последний позже пояснил, что включение его кандидатуры в партийный список не означает ухода с поста главы региона.

Общефедеральная часть списка состоит из 15 человек (максимально допустимое число кандидатов с этого года), в нее вошли, в частности, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, экс-замглавы Минпромторга России Станислав Наумов, ряд депутатов Госдумы от партии.

В целом в федеральный список включены 219 человек, традиционно он состоит из членов ЛДПР. Участник топ-5 Ярослав Нилов рассказал журналистам, что партия намеренно не привлекает в списки так называемых сторонних "паровозов" для красивой картинки. "Исключительно партийцы", - подчеркнул Нилов. Съезд также проголосовал за список из 225 кандидатов по одномандатным округам, в него вошли в числе прочих депутаты Госдумы и секретари местных отделений партии. При этом в списки не вошел вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в день съезда заявивший об уходе из политики.

"Справедливая Россия - За правду": в программе - удар по бедности

Объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" главной целью своей предвыборной программы считает борьбу с бедностью. На съезде, прошедшем в субботу в Подмосковье, председатель Сергей Миронов заявил о намерении защитить чистоту выборов силами 120 тысяч "справедливых наблюдателей".

"Тремя колоннами - колонна правды, колонна патриотов и колонна справедливости - мы пойдем на штурм бедности, потому что дальше смиряться с этим положением недопустимо. Центральное направление всей нашей работы, всей нашей программы - борьба с бедностью и ликвидация бедности", - заявил Миронов.

Среди мер, которые должны дать результат в борьбе с бедностью, он назвал:

- введение безусловного базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц;

- снижение НДС до 15 процентов для всех товарных позиций;

- ограничение торговой наценки на продукты до 15 процентов от первой оптовой закупки для любых магазинов.

"Мы боремся за власть и хотим перемен, но главное - мы боремся за наших граждан, чтобы они жили справедливо и достойно", - заявил Миронов.

Лидеры объединенной партии пойдут на выборы в Госдуму во главе федерального списка. Первая пятерка выглядит так: председатель Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. Правда, не все их них смогли присутствовать на съезде лично: 81-летний Меньшов заразился коронавирусом, как уточнили в пресс-службе партии, в легкой форме. Зато соратников приехал поддержать актер Стивен Сигал, получивший партбилет в конце мая.

Всего в общефедеральный список партии вошли 307 кандидатов, распределенных по 36 территориальным группам. В их числе футбольный тренер Валерий Газзаев, писатель Николай Стариков, актер и режиссер Николай Бурляев и другие.

Также партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы по 223 одномандатным округам. Среди них - политолог Борис Надеждин (Дмитровский округ N 118), телеведущая Екатерина Гордон (Серпуховской округ N 126), худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный (Ижевский округ N 34).

Несколько действующих депутатов от "Справедливой России" намерены вновь побороться за мандаты в своих округах. Это Галина Хованская в Москве, Елена Драпеко и Олег Нилов в Санкт-Петербурге, Валерий Гартунг в Челябинской области, Федот Тумусов в Якутии, Анатолий Аксаков в Чувашии и другие.

К предстоящему многодневному голосованию партия готовит не только кандидатов. "Мы продвигаем программу "Справедливый наблюдатель", мы подготовим 120 тысяч наблюдателей. Мы закроем каждый избирательный участок на все три дня", - заявил Сергей Миронов.

Он пообещал, что представители партии намерены наблюдать за участками не только во время голосования и глаз не спускать с сейф-пакетов, чтобы не допустить их незаконного вскрытия. "Наши наблюдатели будут охранять их даже ночью. Если у кого-то есть такие планы - забудьте", - предупредил Миронов.

Сопредседатель партии подчеркнул важность честного подсчета и доверия к результатам для стабильности в стране. "Если люди засомневаются в том, что посчитали честно, - мама, не горюй, все эти митинги прошлых годов покажутся цветочками, ни в коем случае этого нельзя допускать. Значит, выборы, как сказал президент, должны быть честными и прозрачными", - заключил Миронов.

"Родина": акцент - на регионы

Партия "Родина" ставит перед собой цель добиться выравнивание уровня жизни в российских регионах, а по итогам предстоящих в сентябре выборов рассчитывает расширить представительство в Госдуме и сформировать фракцию. Положения предвыборной программы и списки кандидатов были утверждены в субботу на съезде, прошедшем в столичной гостинице "Украина".

"Родина" идет на выборы как партия российских регионов. Наша задача сделать так, чтобы страна процветала, не было деления на донорские и дотационные регионы, - заявил председатель партии Алексей Журавлев. - Мы выступаем за развитие, благополучие, процветание и достойную жизнь всех граждан Российской Федерации в любом ее субъекте".

В своем выступлении он перечислил несколько мер, которые должны способствовать повышению качества жизни в регионах. В числе прочего "Родина" предлагает:

- передать Сбербанку функции Пенсионного фонда - в партии уверены, что такая система дешевле обойдется бюджету;

- отменить сроки давности за коррупционные преступления и приравнять их к измене родине с соответствующим ужесточением наказания;

- усилить административную и уголовную ответственность за загрязнение природы;

- освободить больницы от временных ковидных госпиталей и создать постоянно действующие стационары.

Алексей Журавлев также сообщил, что "Родина" разработает программу по защите среднего и малого бизнеса от давления транснациональных компаний. "В малом бизнесе России должно трудиться 70 процентов населения, и это должно формировать 50 процентов национального бюджета", - считает он.

В разработке у партии, по словам ее председателя, находятся программы по нескольким направлениям: для учителей, для медиков, для муниципалитетов, для семей. Есть наработки в сфере экономики, патриотического воспитания и в других сферах. "Будет разработана отдельная программа для каждого региона нашей страны. Каждый наш региональный лидер сейчас включается в разработку будущих законопроектов для улучшения жизни в его регионе. Наша партия добьется, чтобы каждый гражданин гордился своим регионом и своей родиной в целом", - заявил Алексей Журавлев.

Федеральный список партии возглавил ее председатель. Вместе с ним в общефедеральную десятку вошли также: Герой России, участник войн в Афганистане, Югославии и Сирии Андрей Богатов, певица Татьяна Буланова, главный редактор сети информационных порталов "Блокнот.Ру" Олег Пахолков, футболист Дмитрий Булыкин, общественный деятель, публицист Михаил Хазин, а также главы четырех региональных отделений партии - Вячеслав Илюхин (Новосибирская область), Валерий Шинкаренко (Ленинградская область), Алексей Рылеев (Подмосковье) и Карен Григорян (Астраханская область).

Всего в федеральном списке "Родины" - 289 фамилий в 60 региональных группах. Также партия выдвинула 148 кандидатов по одномандатным округам. Делегаты съезда единогласно поддержали все предложенные кандидатуры.

Отметим, что сейчас "Родину" в Госдуме представляет всего один депутат. На прошлых выборах в 2016 году партийный список не преодолел пятипроцентный барьер, но победы в одномандатном округе в Воронежской области смог добиться лидер объединения Алексей Журавлев. "Наша цель - не просто хорошо выступить. Задача - сформировать фракцию. К этому мы и должны стремиться", - напутствовал он однопартийцев после оглашения федеральной части списка.