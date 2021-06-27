В Центре Гамалеи оценили опасность вируса Нипах

Вирус Нипах, который обнаружили у летучих мышей в Индии, действительно очень опасен для человека, но эпидемического потенциала у него нет. Об этом рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что это вирус из семейства парамиксовирусов, вспышки наблюдались в последние 20 лет.

"Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это - как энцефалит, тяжелый энцефалит", - рассказал Альтштейн телеканалу "360".

Носителями Нипаха являются летучие лисицы, которые "оставляют" его на фруктах. Как отметил вирусолог, от человека к человеку он тоже может передаваться, но не активно.

"Этот вирус без эпидемического потенциала", - добавил он.

Ранее стало известно, что вирус Нипах, который ВОЗ считает одним из самых опасных в мире, обнаружили у летучих мышей в Индии. Человеку он передается через пищу, на которой осталась слюна зараженного животного.