В городе Вюрцбург беженец из Сомали напал с ножом на продавщицу и посетителей универмага. Три женщины погибли на месте, шесть человек ранены, в том числе тяжело.

Как пишет Spiegel online, за расследование взялось Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом. При этом власти не спешат признавать бойню терактом. В торговый центр злоумышленник пришел без оружия. Он отправился в отдел товаров для дома и попросил показать ему нож, который и стал орудием убийства. Посетители пытались задержать безумца до приезда полиции, обезвредившей его выстрелом в бедро. Мотивы 24-летнего Абдирахмана Дж. А. пока не ясны.

По свидетельствам очевидцев, он выкрикивал исламистские лозунги. Кроме того, в приюте для бездомных, где жил молодой человек, обнаружены некие "послания ненавистнического содержания". Абдирахман в 2015 году приехал в Германию просить убежища. С тех пор он дважды побывал в психиатрической клинике.