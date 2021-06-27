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27.06.2021 11:28
Рубрика: В мире

В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей

Текст: Александр Гусаров
Фото: Rajesh Kumar Singh/AP Фото: Rajesh Kumar Singh/AP
Фото: Rajesh Kumar Singh/AP

Новый, смертельно опасный вирус Нипах выявлен учеными Индии в слюне летучих мышей. Об этом говорится в статье, опубликованной в "Индийском журнале общественного здравоохранения, исследований и развития" (Indian Journal of Public Health Research & Development).

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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В настоящее время от обнаруженного индийскими вирусологами в штате Махараштра патогена нет ни лекарства, ни вакцины. А уровень летальности вируса Нипах достигает от 40 до 75 процентов.

Ранее в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды - в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

Индийские ученые в своей научной публикации отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах. Данное открытие требует дальнейшего изучения, отметили специалисты.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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