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28.06.2021 00:10
Рубрика: Общество

В правительстве согласовали перенос выходных дней в 2022 году

Текст: Ольга Игнатова
Минфин, Минэкономразвития России и Российский союз промышленников и предпринимателей согласовали проект правительственного постановления о переносе выходных дней в 2022 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект документа прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии. Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом россияне в 2022 году будут отдыхать так:

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

23 февраля;

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с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

Предполагается, что всего в следующем году будет 28 праздничных дней.

При этом в обществе продолжается дискуссия, стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские по-прежнему оставлять "разорванными". Переносить длинные праздники с января на май нецелесообразно, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Эксперт напоминает, что в мае идёт активная работа в сельском хозяйстве. "Если будут выходные, то кто будет работать? А если просить работников выходить в официальные праздники, то это дополнительная оплата,что приведет к удорожанию продукции", - отмечает Сафонов.

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