Минцифры разработало проект для создания приложения для трудовых мигрантов. Оно должно будет упростить их устройство на работу и предоставление им госуслуг. Документ размещен на портале проектов и правовых актов. Предполагается создать цифровую платформу, которая включит инфраструктуру национального и наднационального уровня, а также мобильное приложение, позволяющее искать вакансии и упростит процедуру трудоустройства иностранцев.

Как отметили в минцифры, цифровая платформа позволит преодолеть барьеры "в предоставлении свободы перемещения граждан государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в РФ". В министерстве добавили, что реализация проекта позволит расширить возможности инфраструктуры цифрового профиля и распространить их на иностранцев и лиц без гражданства.

Эксперты считают, что платформа приведет к обелению рынка труда. "Мигранты с более высокой квалификацией, чем у тех, кто до этого к нам приезжал, могут оценить прозрачность и возможность интеграции через такой инструмент. Это дает им больше возможностей реализоваться с учетом их профессии", - говорит Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им.Г.В. Плеханова.

По мнению главы рекрутингового агентства ProfiStaff Ирины Никулиной, инструмент упростит подбор персонала, потому что рынок мигрантов непрозрачен. Ранее информация о мигрантах аккумулировалась в МВД и была весьма скудной, сложно было составить картину о профессионально-квалификационной структуре мигрантов. При создании профиля мигранта будет возможность сопоставить в профессиональном и территориальном срезе спрос и предложение рабочей силы. Не хватает рабочей силы - предложить переехать из других регионов мигрантов с соответствующей квалификацией или предоставить льготы для въезда в страну.

Нужно работать над инициативами по обеспечению условий для притока новых мигрантов, а не над упорядочиванием тех, кто находится здесь, считает директор ГК "РКС Девелопмент" Сергей Самойленко. Чтобы проект был эффективным, нужна просветительская работа среди мигрантов, считает управляющий партнер EXINCO Group Сергей Должников.

Единая база вакансий "Работа без границ" заработает в ЕАЭС с 1 июля. "База вакансий создана с целью облегчения поиска работы в странах Союза и создания лучших условий для перемещения рабочей силы в пределах ЕАЭС. Граждане государств - членов Союза смогут свободно выбирать работу, видеть, какие вакансии есть в других странах или у себя дома, а работодатели - публиковать эти вакансии. Появляется удобный ресурс для того, чтобы искать и находить работу, - ранее заявил в интервью "РГ" вице-премьер Алексей Оверчук. - Но мы пошли дальше и здесь являемся локомотивом для других стран ЕАЭС. Поставили задачу сделать такую цифровую платформу и удобное мобильное приложение, которые позволят отразить клиентский путь человека, решившего переехать и работать в нашей стране. Планируем, что в начале 2022 года эта система начнет приносить пользу людям. Также ожидаем, что своим примером подтолкнем другие государства - члены ЕАЭС к цифровизации аналогичных клиентских путей в своих странах".