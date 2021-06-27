В России с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий и соцвыплат

Российские банки с 1 июля будут обязаны зачислять пенсии или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Получить пенсию на карты Visa и MasterCard (Maestro) будет уже нельзя.

Для того, чтобы получить карту "Мир", надо обратиться в банк, через который выплачивается пенсия. После этого надо сообщить реквизиты карты Пенсионному фонду. Сделать это можно через единый портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. Кроме того, заявление можно подать лично в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре.

Если пенсионер не успеет оформить карту до 1 июля, то банк зачислит выплаты на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получателя уведомят о необходимости явиться за выплатой в течение 10 рабочих дней. Если пенсионер в этот срок не выйдет на связь, на 11-й рабочий день банк вернет выплату в ПФР и уведомит клиента об этом.

Требование о переводе пенсий в национальную платежную систему предусмотрено Федеральным законом "О национальной платежной системе". Изначально планировалось завершить этот процесс еще к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии срок переносили три раза.