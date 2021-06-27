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27.06.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Пособие по уходу

В России вводятся новые выплаты на детей
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Новые выплаты на детей вводятся с 1 июля в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый вид пособий - выплата женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Как поясняет минтруд, такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

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Такое пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А если у семьи пять особняков и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.

Пособие беременным женщинам - ежемесячное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Второй вид пособий - выплаты одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход в семье также должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума.

Выплата назначается единственному родителю (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Размер пособия одиноким родителям будет ежегодно индексироваться

Ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Пособие назначается с восьми лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Иными словами ежегодно нужно будет подтверждать право на выплату. Размер такого пособия будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

Тем временем

С 2022 года ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей, установленную участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, предлагается распространить на награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Соответствующие проекты указа президента и постановления правительства будут представлены на общественное обсуждение.

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"Подготовка проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе минтруда. Предполагается, что выплата будет предоставляться россиянам, постоянно проживающим в стране, Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти. А россиянам, постоянно проживающим в Прибалтике, - минобороны через отдел обеспечения при посольстве России в Эстонии.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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