В России вводятся новые выплаты на детей

Первый вид пособий - выплата женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Как поясняет минтруд, такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Такое пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А если у семьи пять особняков и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.
Пособие беременным женщинам - ежемесячное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.
Второй вид пособий - выплаты одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом доход в семье также должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума.
Выплата назначается единственному родителю (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.
Выплата распространяется и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
Ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Пособие назначается с восьми лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Иными словами ежегодно нужно будет подтверждать право на выплату. Размер такого пособия будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.
С 2022 года ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей, установленную участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, предлагается распространить на награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Соответствующие проекты указа президента и постановления правительства будут представлены на общественное обсуждение.
"Подготовка проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", - сообщили "РГ" в пресс-службе минтруда. Предполагается, что выплата будет предоставляться россиянам, постоянно проживающим в стране, Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти. А россиянам, постоянно проживающим в Прибалтике, - минобороны через отдел обеспечения при посольстве России в Эстонии.