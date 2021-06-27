Вложение 1 рубля в рост эффективности компании дает 23 рубля отдачи

"У нас есть данные налоговой инспекции за 2019 год, за отчетный период проекты по оптимизации производства с нашим участием завершили 117 компаний, расходы ФЦК за этот год составили около 600 млн рублей, - сказал он. - В результате предприятия получили добавленной стоимости на 14 млрд рублей. Выросли налоговые отчисления, зарплаты персонала".
То есть отдача на каждый вложенный бюджетный рубль составила 23,3 рубля.
При этом под добавленной стоимостью в ФЦК подразумевают чистую прибыль, восстановленную на величину амортизации, налоговых отчислений и фонда оплаты труда. Такая методика позволяет при определении эффективности работы компании внести коррективы, например, на рост издержек, связанных с амортизацией при установке нового оборудования, которые никак не влияют на показатель эффективности.
Полностью интервью с Николаем Соломоном читайте в одном из ближайших номеров "РГ".