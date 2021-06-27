Вложение 1 рубля в рост эффективности компании дает 23 рубля отдачи

Бюджетные затраты в 600 млн рублей в рамках нацпроекта "Производительность труда" позволили "Федеральному центру компетенций" (ФЦК) увеличить добавленную стоимость 117 компаний на 14 млрд рублей, сообщил гендиректор ФЦК Николай Соломон.

"У нас есть данные налоговой инспекции за 2019 год, за отчетный период проекты по оптимизации производства с нашим участием завершили 117 компаний, расходы ФЦК за этот год составили около 600 млн рублей, - сказал он. - В результате предприятия получили добавленной стоимости на 14 млрд рублей. Выросли налоговые отчисления, зарплаты персонала".

То есть отдача на каждый вложенный бюджетный рубль составила 23,3 рубля.

При этом под добавленной стоимостью в ФЦК подразумевают чистую прибыль, восстановленную на величину амортизации, налоговых отчислений и фонда оплаты труда. Такая методика позволяет при определении эффективности работы компании внести коррективы, например, на рост издержек, связанных с амортизацией при установке нового оборудования, которые никак не влияют на показатель эффективности.

Полностью интервью с Николаем Соломоном читайте в одном из ближайших номеров "РГ".