Врач назвал подходящую для просмотра телепрограмм еду

Специалисты рекомендуют не совмещать прием пищи с просмотром телепрограмм, поскольку в этом случае человеку трудно следить за тем, сколько он съел. По той же причине эксперты не советуют смотреть телевизор на кухне. Но если с желанием перекусить перед экраном трудно справиться, можно использовать некоторые продукты, которые не принесут вреда.

Об этой хитрости радио Sputnik рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Он, в частности, рекомендует тонко нарезать болгарский перец и опустить его в специи. "Хрустеть он будет, как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца. За просмотром фильма можно съесть целую тарелку такого болгарского перца. Еще можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра", - говорит Алексей Ковальков.

А вот пить перед экраном телевизора свежевыжатый сок он не советует, поскольку это может привести к выбросу инсулина, вызвать проблемы с поджелудочной железой и способствовать развитию сахарного диабета. А во время просмотра телепрограмм трудно будет контролировать количество выпитого.