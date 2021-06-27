Врач рассказал о наиболее агрессивных видах рака

Четко классифицировать онкологические заболевания по степени агрессивности довольно затруднительно, поскольку они могут развиваться в каждом случае по-разному. Одно заболевание способно проявляться у разных пациентов как в агрессивной, так и не в агрессивной форме.

Об этом "Пятому каналу" рассказал врач-химиотерапевт Андрей Базылев. В качестве примера он привел рак легкого. В этом случае аденокарцинома может оказаться не агрессивной, не склонной к метастазированию и быстрому росту, а правильное лечение позволит добиться хороших результатов. Но мелкоклеточный рак легкого может вызывать метастазы, быстро распространяться и становиться невосприимчивым к лечебным процедурам.

Андрей Базылев считает, что к агрессивным видам рака можно отнести именно те, в отношении которых лечение менее эффективно. Такие онкозаболевания "быстро привыкают к лечению или достаточно плохо отвечают на него".

По этому критерию специалист выделяет рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени и рак желудка, хотя в последнее время медикам удается довольно успешно его лечить.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.