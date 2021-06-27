Вышел трейлер нового фильма об отношениях принца Гарри с Меган Маркл

В Сети опубликован трейлер третьего фильма об отношениях принца Гарри с супругой - актрисой Меган Маркл, который называется "Меган и Гарри: Побег из дворца".

Телефильм выйдет на американском канале Lifetime. Предыдущие ленты назывались "Гарри и Меган: История королевской любви" и "Гарри и Меган: Становление королевской семьи" (2019).

В трейлере, несколько нескромно называющем "Побег из дворца" "главным кинособытием года", бегло показаны испытания, через которые вынуждена пройти любовь особы королевских кровей и простолюдинки из телесериалов, а также нашумевшее интервью пары Опре Уинфри. "Не все сказки имеют счастливый конец", - мрачно сообщает титр.

Главные роли в картине сыграли Джордан Дин и Сидни Мортон. Премьера запланирована на грядущую осень.