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Вышел трейлер нового фильма об отношениях принца Гарри с Меган Маркл

Новости
    27.06.2021, 20:37
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: instagram.com/ lifetimetv Фото: instagram.com/ lifetimetv
Фото: instagram.com/ lifetimetv

В Сети опубликован трейлер третьего фильма об отношениях принца Гарри с супругой - актрисой Меган Маркл, который называется "Меган и Гарри: Побег из дворца".

Фото: instagram.com/ iliyaprusikin
Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене

Телефильм выйдет на американском канале Lifetime. Предыдущие ленты назывались "Гарри и Меган: История королевской любви" и "Гарри и Меган: Становление королевской семьи" (2019).

В трейлере, несколько нескромно называющем "Побег из дворца" "главным кинособытием года", бегло показаны испытания, через которые вынуждена пройти любовь особы королевских кровей и простолюдинки из телесериалов, а также нашумевшее интервью пары Опре Уинфри. "Не все сказки имеют счастливый конец", - мрачно сообщает титр.

Главные роли в картине сыграли Джордан Дин и Сидни Мортон. Премьера запланирована на грядущую осень.

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