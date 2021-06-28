Академик Румянцев: Увеличение федерального бюджета на здравоохранение - реальное вложение в человеческий капитал

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, глава Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев предлагает увеличить федеральный бюджет на здравоохранение в два раза: с 3,8% до 7,7% от ВВП. По его мнению, эти деньги необходимо направить на технологическое обновление, укрепление кадрового потенциала, бесплатное лекарственное обеспечение, развитие медицинской науки.

1 января 2022 года во всем мире вступит в силу новая Международная статистическая классификация болезней (МКБ-11), принятая Всемирной организацией здравоохранения ООН. В нее войдут в том числе редкие заболевания, лечение которых требует значительных средств.

"Появление МКБ-11 - хороший повод решительно пересмотреть и перестроить всю систему здравоохранения в России, перейти от лечения симптомов к поиску и устранению исходной причины заболевания. При этом причина нынешнего бедственного состояния нашей медицины ясна. Это ее катастрофическое недофинансирование", - считает Александр Румянцев.

По данным Высшей школы организации и управления здравоохранением, естественная убыль населения в России в 2020 году составила почти 700 тысяч человек. И причиной тому, по мнению Румянцева, не только пандемия COVID-19. Это системный кризис. Снижаются реальные доходы населения, уменьшается рождаемость, растет смертность.

Так, за годы, прошедшие с момента распада СССР, Россия потеряла 24,5 миллиона человек. Именно на столько население нашей страны сегодня было бы большим, если бы рождаемость и смертность сохранились на уровне 1990 года.

Где выход?

Выход, по мнению академика РАН, только один: радикальное увеличение расходов на систему здравоохранения в России. К 2024 году их необходимо довести до 5% от ВВП (это уровень Польши или Словакии), а в перспективе - увеличить в два раза, то есть до 7,7%. Это позволит сравняться со странами "старой" Европы. Для справки: в 2021 году Россия потратит на медицину всего 3,8% от ВВП. Это 4,428 триллиона рублей в год.

"Вывести здравоохранение на новый уровень можно только, если дополнительно каждый год добавлять в бюджет на медицину не менее 520 миллиардов рублей", - уверен Румянцев.

Откуда брать деньги?

По мнению экспертов Высшей школы организации и управления здравоохранением, которые подготовили экономическое обоснование предложения Румянцева, 520 миллиардов можно выделить из накопленных золотовалютных резервов.

"По объему накопленных золотовалютных резервов Россия находится в первой десятке стран мира. Это 40% ВВП. Тогда как в благополучнейшей Дании этот показатель вдвое меньше - всего 19,1% от ВВП. Может, эти деньги, которые сейчас лежат мертвым грузом, начнут работать на благо нашего народа? Станут реальным вложением в человеческий капитал", - отметил Румянцев.

На что пойдут средства

1. Модернизация инфраструктуры

В своем выступлении на XX съезде партии "Единая Россия" 19 июня 2021 года президент Владимир Путин объявил о запуске региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и выделении на эти цели 550 миллиардов рублей.

"Что такое первичное звено? Это доступные для каждого гражданина участковые пункты, диагностические центры, фельдшерско-акушерские пункты, женские консультации, амбулаторные центры. Модернизация должна проходить системно по принятым на всей территории страны общим стандартам. Время точечных реконструкций прошло", - считает главный детский онколог-гематолог Минздрава.

По его мнению, программу строительства и реконструкции медицинских учреждений и оснащения их оборудованием надо унифицировать и координировать с Минздравом.

2. Подготовка кадров

Следующая позиция, по мнению Румянцева, состоит в подготовке кадров для здравоохранения.

"Сегодня медиков готовят как высшие учебные заведения Минздрава, так и медицинские факультеты вузов, находящихся в ведении Минобрнауки. Складывается парадоксальная ситуация: студенты Минздрава имеют доступ в больницы, а Минобрнауки - нет. Но даже имея доступ в больницы, студенты-медики не имеют права работать с пациентами. Как врач может стать врачом, если он не имеет доступа к пациенту?", - задает риторический вопрос академик.

Также проблемным моментом Румянцев считает систему оплаты труда преподавателей медвузов.

"Возьмем молодых врачей и тех, кто их готовит - педагогов-медиков. Что мы имеем сегодня? Молодые врачи после окончания базового курса вуза продолжают получать стипендию, а педагоги - одну, часто нищенскую, преподавательскую зарплату", - подчеркнул эксперт.

По его словам, врачи-педагоги во всем мире получают две зарплаты - педагога и врача. Так было и в СССР. Академик считает, что такая тяжелая работа должна оплачиваться достойно. Это поможет прекратить отток из медвузов квалифицированных преподавателей.

3. Увеличение зарплат

Президент обозначил также одну из важнейших кадровых проблем отечественного здравоохранения: зарплата врача схожей квалификации в зависимости от региона может отличаться в несколько раз. Президент заявил, что оклады будут одинаковыми для всех регионов, а система надбавок и премий - прозрачной.

"Необходимо, чтобы базовая зарплата медика составляла не менее 4 МРОТ. Профессорско-преподавательскому составу необходимо платить от 4 до 6 МРОТ. Не менее 2 МРОТ должна составлять зарплата медсестры. Именно на повышение зарплат должна пойти большая часть дополнительных средств бюджета - 60%", - считает Румянцев.

По его мнению, необходимо приравнять медицинского работника к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Врачи, как и военные, защищают Родину и принимают присягу. Значит, их зарплата не должна зависеть от места, где они служат. По аналогии с военнослужащими, медики должны получить льготы, в том числе право на льготную пенсию по выслуге лет.

Также Румянцев предложил привлекать лучшие кадры московских медицинских ВУЗов к работе в поликлиниках за счет социальных льгот. Кроме того, по мнению академика, увеличение зарплатного фонда и повышение престижа профессии позволит сделать медпомощь доступной семь дней в неделю.

4. Приобретение лекарств

Еще одна важнейшая статья расходов - лекарственное обеспечение.

"Сегодня значительную часть, до 70% из всех используемых в России лекарств - мы импортируем. Импортозамещение не работает, потому что государство не обеспечивает отечественную фармацевтическую промышленность необходимым объемом заказов", - считает Румянцев.

Он отмечает, что если направить до 30% дополнительных средств на программу закупки лекарств для больниц и стационаров, решатся сразу две задачи - обеспечение пациентов бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях и старт модернизации фармацевтической отрасли.

Также дополнительные деньги необходимо направить на бесплатное лекарственное обеспечение детей. Детское здоровье, отмечает Румянцев, один из главных приоритетов для любого общества. В России лекарства для детей в возрасте до 18 лет должны стать бесплатными. Все дети должны иметь равные возможности вырасти здоровыми.

Схожие проблемы наблюдаются и в производстве медицинского оборудования. 90% аппаратуры для лечения и диагностики Россия импортирует. У нас нет собственных аппаратов для визуализации, лучевой терапии, ядерной медицины, высокоточных ультразвуковых аппаратов. При этом лазерные прицелы для танков мы производить можем.

"Значит проблема не в том, что мы что-то не умеем делать, а в том, что нет соответствующих заказов со стороны государства. Стране необходим не только оборонный, но и медицинский заказ", - резюмировал академик РАН.

5. Целевые программы

Оставшиеся 10% от 520 миллиардов, по мнению Румянцева, надо направить на финансирование дополнительных целевых программ. Начало уже положено. В том же выступлении на съезде "Единой России" президент дал старт программе медицинской реабилитации населения.

"Таких программ должно быть множество. Прежде всего, это программа повышения квалификации медицинских работников. Деньги должны выделяться также на увеличение объемов санаторно-курортного лечения, обеспечение всех пенсионеров бесплатными путевками", - заключил главный детский онколог-гематолог.