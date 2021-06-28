Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники в провинции.

Отмечается, что указанная военная база была незаконно создана в районе месторождения "Омар". Обстрелу она подверглась после того, как США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке под предлогом устранения угроз интересам Соединенных Штатов.

Как заявили в МИД САР, Дамаск осуждает агрессию США на границе Ирака и Сирии и считает ее грубым нарушением суверенитета двух стран.