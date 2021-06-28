Беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленную работу в связи с пандемией COVID-19, привел к тому, что отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стала потреблять больше энергии, чем когда бы то ни было, а "углеродный след" от нее растет.

На долю ИКТ-сектора приходится от 3 до 4% мировых выбросов CO2, подсчитали аналитики Boston Consulting Group (BSG). Это примерно вдвое превышает выбросы, генерируемые авиацией, находящейся под куда более пристальным контролем.

Как отмечают авторы отчета, в этом году ожидается рост глобальных объемов потребления данных на 60%, а к 2040 году доля этой отрасли в мировых выбросах CO2 может составить до 14%, если только не будут предприняты шаги по снижению воздействия, оказываемого сектором на экологию.

Владислав Бутенко, глава практики технологии, медиа и телекоммуникации в BCG СНГ и руководитель глобального сектора BCG "Развитие городов", отметил, что в России этот тренд также не пройдет незамеченным. "В России объем трафика в 2020 году вырос почти на 40%. Пандемия не просто заставила людей работать удаленно, она запустила новую цифровую эру огромного потребления трафика, будь то для работы или отдыха. И это не предел, ожидается, что глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно, а только дата-центры к 2030 году будут потреблять до 8% мировой электроэнергии. До пандемии отрасль не находилась под столь же пристальным вниманием со стороны общества и государства с точки зрения ее влияния на экологию, как авиационная. Сейчас же ей не удастся остаться незамеченной. В этой новой цифровой реальности, которая никуда не уйдет, телекоммуникационным компаниям придется переосмыслить свое влияние на экологию", - уверен он.

При этом на долю самих ИТ-компаний приходится 1,6% совокупных мировых выбросов CO2. До 90% выбросов, генерируемых сектором, приходится на потребление энергии их поставщиками.

Тем не менее в телекомах до сих пор отсутствуют единые стандарты и политика отслеживания этого экологического воздействия. Для борьбы с этим разрывом BCG разработала "индекс экологической устойчивости телекоммуникационного сектора", призванный оценивать четыре аспекта, имеющих наибольшее значение для экологической стратегии телекомов. Индекс отражает приверженность компании идеям экологической устойчивости, интенсивность выбросов самой компании, а также ее партнеров в предшествующих и последующих звеньях цепочки формирования ценности, принимаемые ею меры по ликвидации непроизводительных потерь и какое внимание она уделяет деятельному вовлечению своих потребителей в экологическую повестку.

Рост потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД) явно свидетельствует о возрастающем экологическом воздействии сектора ИКТ. Еще в 2010 году на все дата-центры в мире ушло примерно 194 тераватт- часов (ТВтч) электроэнергии, то есть 1% мирового энергопотребления и 0,3% всех глобальных выбросов CO2. Ученые пугали, что энергопотребление ЦОД может вырасти в три или даже четыре раза, однако в последущие восемь лет вычислительные мощности ЦОД выросли в 6,5 раза, а энергопотребление осталось примерно на том же уровне (205 ТВт xч). Об этом говорится в статье ученых Северо-Западного университета, Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли и исследовательской компании Koomey Analytics (США), опубликованной в Science.

Как сообщал Wired еще в 2018 году, по оценкам Google, каждый поисковый запрос приводит к выбросу примерно 0,2 грамма CO2 в атмосферу из-за энергии, необходимой для питания, маршрутизаторов и серверов, которые помогают поисковику работать. Просмотр или загрузка видео на YouTube тратит 1 грамм углерода на каждые 10 минут просмотра.

Большинство крупных ИТ-компаний обязались снизить количество энергии на единицу трафика примерно на 70% к концу текущего десятилетия. По оценкам BCG, меры, принимаемые отраслью ИКТ, могут устранить до 15% совокупных мировых выбросов к 2030 году, а это больше трети общего сокращения выбросов, необходимого для достижения глобальных целей экологической устойчивости. Сокращение выбросов может составить до 12,1 гигатонны CO2, что позволило бы сэкономить 6,5 трлн долл.

Ранее экологи обратили внимание на сферу криптовалют, которая потребляет огромное количество энергии. По данным Digiconomist, для одной транзакции биткоин потребляется 240 кВч. За сутки осуществляется примерно 350 тысяч транзакций. Сейчас мировая добыча биткоина потребляет больше электричества, чем Аргентина, Малайзия или Швеция, по данным Кембриджского индекса потребления энергии.

По оценкам ученых Кембриджского университета, во время добычи биткоинов расходуется 97,9 ТВтч в год. Это больше, чем потребляют в год Филиппины (93,3 ТВтч) и Казахстан (91, 7 ТВтч). Еще в 2018 году потребление энергии для майнинга биткоинов составляло почти 0,5% от общемирового. По данным Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index, сфера криптовалют использует электроэнергии столько, сколько необходимо трем миллионам домохозяйств. Использование электроэнергии в таком количестве способно превысить индивидуальные затраты энергии свыше 150 государств.