Банк "Траст" обжаловал решение суда о реструктуризации долга

Банк непрофильных активов "Траст" подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы. Как сообщили в организации, спор идет о реструктуризации долга компании "ТРК-Красногорск" в размере 6,9 млрд рублей. Ситуация неоднозначная, мнения на ее счет разделились.

По оценкам экспертов, обжалуемое решение обсуждается по всему рынку кредитования: суд первой инстанции понудил "Траст" к реструктуризации долга целиком на условиях заемщика. Представителей как бизнеса, так и банковского сектора интересует, согласится ли с такой трактовкой апелляционная инстанция.

Договор об открытии кредитной линии был заключен в 2010 году финансовой организацией, которая уже не существует. Деньги потребовались на строительство ТЦ "Июнь" в Красногорске. В порядке правопреемственности обязательства по договору перешли к "Трасту". В 2019 году этот банк заключил с заемщиком допсоглашение в рамках внесудебной реструктуризации долга. Новая, судебная реструктуризация началась год с небольшим спустя.

Как следует из материалов дела, в середине 2020-го заемщик просрочил платежи по кредиту и направил банку требование об изменении условий договора. Когда "Траст" отказал, заемщик обратился в арбитражный суд и потребовал изменить график возврата средств, предусматривавший погашение кредита до конца 2023 года, дать ему отсрочку до конца 2025 года и разрешить возобновить погашение кредита, начиная с 30 июля 2022 года.

Такие условия банк, конечно, не устроили. К тому же заемщик, что стало одним из аргументов банка в суде, отвечает всем признакам банкротства. В апреле 2021 года Арбитражный суд Московского округа удовлетворил заявление "Траста" о признании компании "ТРК-Красногорск" несостоятельной и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. А месяц спустя был удовлетворен иск "банкрота" об изменении договора кредитования.

Возможность изменять условия предусмотрена Гражданским кодексом РФ. Согласно ст.451, изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был заключен на других условиях. Применима ли данная норма к пандемии коронавируса?

В обоснование своих требований истец сослался именно на проблемы, с которыми столкнулся из-за пандемии. Компания зарабатывает на сдаче помещений ТЦ в аренду. Из-за COVID-19 деятельность ряда арендаторов (парикмахерские, непродовольственные магазины и др.) и ТЦ приостанавливалась. Истец завил, что из-за этого резко снизилась выручка.

Интересно, что суд не принял во внимание предположение банка о том, что даже в условиях пандемии, локдауна и повсеместных ограничений для снижения выручки могли быть и какие-то иные причины. Детально этот вопрос не изучался. Поэтому в банке считают, что суд "предоставил фактическому банкроту отсрочку на два года, опираясь лишь на денежные потоки в период действия ограничений на работу торговых центров". С другой стороны, суд принял во внимание сложную ситуацию в период пандемии, значит, думал и о возможности оздоровления бизнеса "банкрота".

И вот тут спор выходит на ту шаткую грань, когда возникает вопрос: насколько решение о реструктуризации задолженности учитывает госрегулирование в сфере мер поддержки экономики от последствий пандемии? Так, Ассоциация банков России напоминает, что в прошлом году возникла необходимость поддержать уязвимые слои предпринимателей. В апреле 2020-го правительство РФ утвердило перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Для них ввели льготы и мораторий на банкротство.

"Правительство определило перечень видов деятельности, требующих особой поддержки, и установило формы такой поддержки, - говорится в заявлении Ассоциации. - Банковское сообщество в соответствии с принципом социальной ответственности бизнеса полностью поддержало такой общественный консенсус".

Однако в банковском сообществе полагают, что достигнутое общественное согласие может быть поставлено под сомнение, если "пандемийная" правовая защита будет предоставляться "тем субъектам предпринимательства, которым законодатель не предполагал ее предоставлять". Дело в том, что деятельность торговых центров не отнесена к наиболее пострадавшим отраслям, и введенные из-за пандемии меры поддержки им не положены. По логике, решать хозяйственные споры такие компании должны в обычном порядке, без учета пандемии.

В Ассоциации подчеркивают, что банки - тоже субъекты бизнеса, и что их предпринимательский интерес на фоне пандемии в 2020 году был и без того ограничен, например, в пользу граждан-заемщиков, которым дополнительно предоставили спецльготы. Когда банк понуждают к изменению договора целиком на условиях заемщика, такая сделка становится для него кабальной. Если для других заемщиков это сигнал позитивный, то для банков - звоночек тревожный. Безусловно, апелляционный суд во всем разберется. Понятно и то, что баланс интересов банков-кредиторов и неплатежеспособных должников не должен быть нарушен.

"Следствием такой разбалансировки будет необходимость для банков предусматривать подобные риски в стоимости заемных средств", - считают в Ассоциации. Самый простой для банка путь в такой ситуации: рост процентной ставки и односторонний пересмотр условий кредитных договоров. Но это путь в никуда.

Комментарий

Дмитрий Клеточкин, партнер адвокатского бюро "Рустам Курмаев и партнеры":

- Суд первой инстанции в данном деле творит практику. По сути, суд сказал, что ковид является основанием для того, чтобы пересмотреть условия договора. Думаю, что окончательное решение вынесет только Верховный суд. Могу предположить, что Верховный суд скорректирует решение, чтобы избежать ситуации, когда в будущем пытливая юридическая мысль попробует применить подобную позицию не только к кредитным договорам. Иначе у каждого может появиться соблазн сказать, что у него наступил коронавирус, и начать оспаривать условия договора в судебном порядке.