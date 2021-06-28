Беларусь приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Ответные меры, принятые официальным Минском в связи с введенными Европейским союзом санкциями, изложены 28 июня в заявлении внешнеполитического ведомства РБ. В документе констатируется, что Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Ранее стало известно, что в связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси в МИД был вызван глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель. В ходе встречи ему была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство.

"До дипломата доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам. Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", - говорится в сообщении, текст которого излагает БЕЛТА. Кроме того, Минск отозвал представителя в ЕС и запретил въезд для причастных к введению санкций.

Белорусская сторона также продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. "Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью. Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе", - пояснили свою позицию в МИД.