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28.06.2021,  
10:11
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотник "Орион-Э" выводят на мировой рынок

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия выводит ударный беспилотник "Орион-Э" на мировой оружейный рынок. И уже поступили первые заявки от потенциальных заказчиков.

Фото: РИА Новости
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"Рособоронэкспорт" совместно с компанией "Кронштадт", которая и разработала беспилотник, предлагают "Орион-Э" в ударном варианте, оснащенном универсальным комплексом вооружения. Об этом РИА Новости сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

Специалисты предполагают, что поставки беспилотника на экспорт могут начаться уже в конце нынешнего или в начале будущего года. Это случится после открытия в Дубне завода по производству беспилотников. "РГ" уже писала о том, что первый в России специализированный завод для серийного производства ударных беспилотников заработает в ноябре 2021-го.

Собеседник агентства добавил, что "Орион-Э" будет хорошим предложением и по цене, и по качеству, и по интеллектуализация борта. Беспилотники станут "убийцами" таких конкурентов, как турецкий "Байрактар".

"Орион-Э" - ударный беспилотник большой продолжительности полета. Он может находиться в воздухе до одних суток. Максимальная взлетная масса - 1150 килограммов, высота полета - семь километров. Его длина - восемь метров, а размах крыла - 16. Несет универсальный комплекс авиационных средств поражения.

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