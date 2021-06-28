Би-2, Thomas Mraz и Хамиль ("Каста") сыграли в сериале о музыкальной индустрии

В России появится сериал о крупном музыкальном лейбле. Чем он будет отличаться от "Бара "Эдди" и "Винила" - нам еще только предстоит узнать. Пока известно, что он называется "Солдаут" (слово не русское, означает, что билеты на концерт артиста распроданы), рассказывает - цитата: "историю о жизни внутри и около музыкального лейбла и о молодом рэпере в кризисе, борющемся с правилами крупной компании". Проект выйдет в 2021 году на видеосервисе Premier.

В этом российском музыкальном драмеди приняли участие - как камео, то есть играют сами себя - звезды отечественной музыкальной индустрии. В том числе легендарная рок-группа Би-2, Хамиль ("Каста"), хип-хоп исполнитель Thomas Mraz, Михаил Козырев. А также - Ram, Лигалайз, Карандаш, мрачно-меланхоличный музыкант "Тима ищет свет", рэпер Lizer, МС Сенечка, Alizade (Ася Ализаде), участник группы "Каспийский Груз" Анар Зейналов, Недры, Жак Энтони, Elvira T, солист группы Шкловский, POLINA, Sapa13, основатель группы "Красное Дерево" Михаил Краснодеревщик, Goody, Kruch, Lil Kate и другие. В главных ролях - Глеб Калюжный - 23-летний актер, популярность которого сейчас просто зашкаливает, Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич и другие. Калюжный играет, согласно аннотации - "проблемного рэпера".

Режиссер сериала Иван Плечев. Шоураннер - Константин Майер. Продюсеры - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин, Константин Майер и Николай Куликов.

"Когда несколько лет назад у меня появилась идея этого сериала, уже тогда чувствовались сильный разрыв между поколениями и большая атомизация в обществе. С годами это чувство только усилилось, и в "Солдаут" мы пытаемся предложить свое видение того, как абсолютно разные люди могут договориться и созидать. Несмотря на то, что события и герои вымышленные, в их основе лежат реальные истории, которыми с нами делились, пока мы писали сценарий. В персонажах точно будут угадываться черты настоящих участников музыкальной индустрии. Чтобы выглядеть еще достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звездных камео, знаковых мест, явлений и "пасхалок". Надеемся, что все это поможет зрителю "подключиться" к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас", - говорит Константин Майер, шоураннер сериала.

Фото: Предоставлено Premier

"Мне везет на истории, которые впоследствии экранизируют. Сценарий "Солдаут" имеет много общего с моим жизненным опытом. Но я работаю над тем, чтобы отличаться от своего героя, и характер моего персонажа не пересекался с моим. Каждую серию мы будем наблюдать за становлением личности моего героя, это круто", - говорит актер Глеб Калюжный.