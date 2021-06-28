"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big

Концерт "Би-2" на самом вместительном стадионе России был запланирован еще весной. Но ситуация с коронавирусом опять усложнилась, и поэтому массовые мероприятия в Москве временно запрещены. Впрочем, "Би-2" все-таки дали концерт, в воскресенье 27 июня. Но уже в формате онлайн. Зато их новую программу "Сверим сердца" из пустых "Лужников" можно было увидеть на мульти-медийном сервисе "ОККО".

В этот вечер прозвучали как главные хиты "Би-2", так и песни, записанные для нового альбома, пока безымянного. Релиз его планировался на весну 2021 года, но затем был перенесен. Зато на некоторые песни - в частности, "Пекло" и "Депрессию" - уже сняты видеоклипы.

Выступил в "Лужниках" и продюсерский проект Шуры Би-2 - "Куртки Кобейна", объединяющий артистов из разных стран мира. Они даже спели хит "Мой рок-н-ролл" в новой аранжировке. Причем, партию ведущего женского вокала по приглашению Шуры Би-2 впервые вместе с ним исполнила Софья Таюрская из Little Big.