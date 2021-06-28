Новости

Ученые назвали сроки возможного пика третьей волны COVID-19 16:26
В Египте живший на пособия мужчина оставил наследство в 1,5 млн долларов 16:21
Более 6 тысяч заявок подали рестораны Москвы на работу в режиме COVID-free 16:18
В Москве рестораны готовы компенсировать гостям стоимость ПЦР-тестов 16:17
Geely назвала цены на кроссовер Atlas Pro с мягким гибридом 16:16
От COVID умер создатель группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов 16:16
Глава Минздрава оценил расходы на борьбу с COVID-19 16:14
Зампред Сбера оценил идеи Банка России по ограничению роста экосистем 16:14
Вакцину от COVID-19 получили 23 миллиона россиян 16:09
Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны" 16:06
Мурашко: Нет лекарства, кардинально влияющего на COVID-19 16:05
Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 15:55
Регионам Урала пообещали аномальную жару 15:46
Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах 15:44
Мантуров: Экспортные пошлины не влияют на контракты по гособъектам 15:39
В Ивановской области у туристов будут проверять сертификат о прививках 15:39
В Новосибирске проведут проверку опасного сближения самолетов 15:32
Более половины россиян не знают, как сменить поисковую систему в смартфоне 15:27
"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big 15:26
В Подмосковье без электроэнергии остались 15 тысяч человек 15:24
Центр "Вектор": В России нет случаев заражения "лямбда"-штаммом COVID-19 15:20
Джордж Мартин напишет новый финал "Игры престолов" 15:18
Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола 14:51
Отдыхающие в Крыму смогут вакцинироваться от COVID-19 во время отпуска 14:40
Власти Москвы назвали цену вакцинации для мигрантов 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 15:26
Рубрика: Культура

"Би-2" выступили на пустом стадионе "Лужники" с солисткой Little Big

Текст: Александр Алексеев
Фото: предоставлено "Би-2" Фото: предоставлено "Би-2"
Фото: предоставлено "Би-2"

Концерт "Би-2" на самом вместительном стадионе России был запланирован еще весной. Но ситуация с коронавирусом опять усложнилась, и поэтому массовые мероприятия в Москве временно запрещены. Впрочем, "Би-2" все-таки дали концерт, в воскресенье 27 июня. Но уже в формате онлайн. Зато их новую программу "Сверим сердца" из пустых "Лужников" можно было увидеть на мульти-медийном сервисе "ОККО".

Фото: youtube.com/ Би-2
Группа "Би-2" выпустила новый эффектный клип

В этот вечер прозвучали как главные хиты "Би-2", так и песни, записанные для нового альбома, пока безымянного. Релиз его планировался на весну 2021 года, но затем был перенесен. Зато на некоторые песни - в частности, "Пекло" и "Депрессию" - уже сняты видеоклипы.

Выступил в "Лужниках" и продюсерский проект Шуры Би-2 - "Куртки Кобейна", объединяющий артистов из разных стран мира. Они даже спели хит "Мой рок-н-ролл" в новой аранжировке. Причем, партию ведущего женского вокала по приглашению Шуры Би-2 впервые вместе с ним исполнила Софья Таюрская из Little Big.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Мурашко: Нет лекарства, кардинально влияющего на COVID-19
Оперштаб: За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды
Меркель: ЕС следует обсуждать отношения с РФ не между собой, а с Москвой
Видео: В центре Москвы упавшая крыша разгромила автомобили
В Эрмитаже открылись две выставки о блокаде Ленинграда и жизни музея
Как музей-усадьба Льва Толстого будет отмечать вековой юбилей