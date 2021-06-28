Центр "Вектор": В России нет случаев заражения "лямбда"-штаммом COVID-19

В России пока не зарегистрированы случаи заражения "лямбда"-штаммом COVID-19. Об этом заявили в новосибирском научном центре "Вектор".

В "Векторе" уточнили, что первые генетические последовательности варианта "лямбда" относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу​​​. Этот штамм имеет ряд мутаций, и в том числе в гене S-белка.

"Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

"Лямбда"-вариант коронавируса был выявлен в конце 2020 года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. По предварительным данным, этот штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности.

Ранее британские ученые заявили, что основными симптомами вируса являются высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.