Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране

Портал "Работа в России" станет единой цифровой платформой для центров занятости, благодаря которой они смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, а большинство услуг оказывать в электронной форме. Закон об этом 28 июня подписал президент Владимир Путин.

Как пояснили в Минтруде, сегодня служба занятости России - это разветвленная структура из более 2 тысяч отдельных центров занятости и их отделов. В системе трудятся свыше 30 тысяч специалистов. Единая цифровая платформа позволит оптимизировать их работу. С помощью нее можно будет проактивно управлять рынком труда: помогать гражданам строить успешную карьеру, а организациям - находить нужных сотрудников.

Уже сегодня граждане могут через портал "Работа в России" получить официальный статус безработного, оформить пособие по безработице и разместить свое резюме. Для этого им не нужно никуда идти, в большинстве случаев не потребуются даже сведений из трудовой книжки и справки о среднем заработке, поскольку эта информация хранится в электронных базах различных ведомств. Аналогичный временный дистанционный порядок действует с апреля прошлого года, теперь он станет постоянным.

Работодатели же со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек с 1 января следующего года обязаны размещать на единой цифровой платформе "Работа в России" информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии вакансий и специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов.

Все это поможет автоматизировать рынок труда. При этом центры занятости будут не только помогать гражданам в поиске работы, но оказывать содействие в регистрации в качестве самозанятых, предоставлять единовременную финансовую помощь начинающим предпринимателям, помогать в профессиональной переподготовке. При личном обращении бесплатно помогут им оформить электронное заявление, зарегистрируют на единой платформе "Работа в России", а также на портале госуслуг при отсутствии подтвержденной учетной записи.

Также законом предусмотрено, что с 1 марта квоту по трудоустройству в отношении граждан с ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на бумаге. Теперь она будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве гражданина.