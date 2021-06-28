Дети в Индии после коронавируса стали чаще болеть опасным синдромом

В Индии у детей, переболевших COVID-19, стали чаще выявлять мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на данные врачей.

По словам заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри, случаи возникновения этого опасного синдрома фиксируются уже год, и их число постоянно растет. Точной статистики по этому заболеванию в настоящее время нет, однако речь идет о как минимум о сотнях заболевших. И врачи не понимают, как с ним бороться.

Заболевание развивается через четыре-шесть недель после выздоровления ребенка или подростка от COVID-19. У них повышается температура, появляется лихорадка, сыпь, диарея, рвота, снижается давление. При этом мультисистемный воспалительный синдром часто путают с другими детскими заболеваниями.

Как отмечается, синдром чаще поражает детей с лишним весом, а также тех, у кого снижена двигательная активность, кто редко бывает на свежем воздухе.