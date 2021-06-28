Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

Считается, что летние ягоды обладают многими полезными свойствами. Но как выбрать наиболее полезные именно вам? Об этом рассказала диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

Первое место по полезности, по ее мнению, занимает голубика и черника, так как они больше других ягод обладают антиоксидантными свойствами, поддерживая здоровое состояние мелких сосудов и капилляров.

- Такие ягоды полезны для профилактики проблем со зрением, а также сохранения гладкой кожи, - рассказала kp.ru Елена Соломатина.

Кроме того, в голубике и чернике много витамина С, витаминов группы В, витамина РР, калия, магния, марганца. Употребление в пищу этих ягод ускоряет обмен веществ, и они малокалорийны. Черника может понижать сахар в крови, полезна при преддиабетических состояниях. Как советует диетолог, оптимально съедать стакан голубики или черники в день, и лучше разделить его на части.

Следующее место по полезности занимает черная смородина, по содержанию витамина С ей нет равных среди ягод. Она полезна для почек, печени, при заболеваниях дыхательных путей и сердечно-сосудистых недугах. Черной смородины можно съедать два- три стакана в день.

Далее в ягодном рейтинге идет клубника, красный цвет которой говорит о наличии бета-каротина - предшественника витамина А. Она подавляет патогенную микрофлору в ротовой полости и защищает от кариеса. Но клубника может вызвать аллергию, поэтому маленьким детям ее давать не стоит.

Малину отличает богатое содержание салициловой кислоты, ее можно использовать как потогонное средство. Учитывая, что салицилаты обладают антибактериальным и противовоспалительным действием, ягода полезна при кожных заболеваниях. На покрасневшее место можно наложить примочку из ваты с выжатым на нее соком ягод. Черешня и вишня содержат важные антиоксиданты - антоцианы, цианидин, к тому же в этих ягодах есть мелатонин, помогающий наладить засыпание и сон.

- С черешней надо быть поосторожнее тем, у кого диабет, - предупреждает специалист.

В вишне и черешне много витамина В6, нередко прописываемого в инъекциях пожилым людям для ускорения метаболических процессов. Они снижают риск образования тромбов.