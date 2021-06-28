Директором РОСИЗО стала Ольга Галактионова

По решению Министерства культуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова.

Выпускница ГИТИСа 1999 года (она училась на режиссерском факультете (актерская группа) в мастерской Марка Захарова), Ольга Николаевна Галактионова получила продюсерское образование в Нью-Йоркской киноакадемии (2009). Работала на каналах ТВ-6, НТВ, телекомпании "3 канал". С 2007 года была гендиректором компании "КиноСоюз", отвечая за производство телепродукции. С 2009 года - генеральный директор кинокомпании "Галактика", которая специализируется на театральных, кинематографических и телевизионных проектах.

В частности, среди 48 неигровых фильмов, выпущенных компанией, на сайте компании упоминаются фильмы "История русского театра" (2011), "Теория лжи" (2011), "12 апреля 1961 года. 24 часа" (2011). Из относительно недавних фильмов, сделанных по заказу министерства культуры РФ, - "Тайны Эрмитажа" (2015), "Атака мертвецов" (2015), "Русский театр в одном кадре" (2019), "Записки из прошлого" (2020), а также развлекательное ТВ-шоу "Новые новости" (коллектив "Заячий стон" совместно с Life.ru (2020) и многие другие.

Также при ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты, как фотовыставка в медиацентре парка "Зарядье" "Год Театра. Занавес!" (2019), второй театральный фестиваль по современной российской драматургии "Играем вместе" (2019), российско-немецкий театральный проект по произведениям Николая Гоголя и Светланы Алексиевич "Записки сумасшедшего" (2018).

С 2012 по 2015 год Галактионова была советником председателя правления "Фонда Кудрина". Татьяна Борисовна Волосатова, которая покидает должность генерального директора "РОСИЗО", будет руководить филиалом Третьяковской галереи в Калининграде.