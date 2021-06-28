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28.06.2021 16:06
Рубрика: Культура

Экс-вокалист американской группы Skid Row умер в 55 лет

Текст: Александр Алексеев
Ушел из жизни бывший вокалист Skid Row. Джонни Солинджер в течение девятнадцати лет был фронтменом этой культовой хэви-метал группы. Писал музыку, тексты, но в 2015 году вынужден был уйти из-за проблем со здоровьем. Певец страдал от почечной недостаточности. И этой весной провел в больнице целый месяц.
Фото: POP-EYE/Bilan/REUTERS Фото: POP-EYE/Bilan/REUTERS
Фото: POP-EYE/Bilan/REUTERS

В мае 2021 года Джонни рассказывал поклонникам в социальных сетях:

- У меня диагностировали печеночную недостаточность. И прогноз не очень хороший. Как и у большинства музыкантов, у меня нет медицинской страховки, и без нее очень сложно получить надлежащий уход.

Лечение в итоге так и не помогло…

Кстати

Стоит сказать, что группе Skid Row вообще не везло на солистов.

Первый из них - Себастьян Бах, приезжавший в 1989 году в "Лужники", на Московский международный марафон мира в компании с Motley Crew и Оззи Осборном, крепко выпивал и иногда забывал слова песен. С приходом Джонни Солинджера группа снова стала ездить в туры, но бурная гастрольная жизнь привела к болезни почек этого талантливого музыканта…

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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