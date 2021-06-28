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28.06.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Экспертизу пестицидов и агрохимикатов сократят

Текст: Татьяна Карабут
Меняются сроки проведения экспертизы результатов испытаний пестицидов и агрохимикатов и их регистрации. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов сократится с шести до трех месяцев, а сроки государственной регистрации, наоборот, увеличатся с двух до пяти лет. Это время потребуется для проведения дополнительных исследований химикатов.

РФ может стать одним из мировых лидеров по производству органической продукции

Кроме того, агрохимикатами больше не будут считаться торф, отходы животноводства и растениеводства, ил, осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства органических и органо-минеральных удобрений. Все эти вещества не являются продукцией химического производства.

Появляется понятие "смешанные минеральные удобрения" - механическая смесь двух и более минудобрений. Это избавит производителей от необходимости регистрировать такие смеси как новые удобрения.

Также в закон об экологической экспертизе вносятся изменения, по которым проекты технической документации на пестициды и агрохимикаты становятся объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня.

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