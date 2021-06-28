Экспертизу пестицидов и агрохимикатов сократят

Меняются сроки проведения экспертизы результатов испытаний пестицидов и агрохимикатов и их регистрации. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов сократится с шести до трех месяцев, а сроки государственной регистрации, наоборот, увеличатся с двух до пяти лет. Это время потребуется для проведения дополнительных исследований химикатов.

Кроме того, агрохимикатами больше не будут считаться торф, отходы животноводства и растениеводства, ил, осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства органических и органо-минеральных удобрений. Все эти вещества не являются продукцией химического производства.

Появляется понятие "смешанные минеральные удобрения" - механическая смесь двух и более минудобрений. Это избавит производителей от необходимости регистрировать такие смеси как новые удобрения.

Также в закон об экологической экспертизе вносятся изменения, по которым проекты технической документации на пестициды и агрохимикаты становятся объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня.