Эксперты прогнозируют развитие новой формы занятости в России

Эксперты ожидают роста платформенной занятости в стране: это когда человек зарабатывает тем, что становится посредником между цифровой платформой и получателем услуг, рассказали "Российской газете" в Институте региональных проблем.

"Сегодня платформенная занятость - это не перспектива, а реальность. Через платформы, например, работает сфера услуг: те же такси и программисты", - говорит научный руководитель института Дмитрий Журавлев.

По его словам, платформенная занятость будет расти уже потому, что в России много регионов, в которых разный уровень экономического развития. Благодаря платформам специалист, не переезжая, например, в Москву может работать с крупными московскими компаниями. Специалисты получают возможность участвовать в крупных проектах за нормальные деньги, получают относительную свободу в отношениях с работодателем. При этом, через платформу они могут быть связаны со многими работодателями, и у них еще останется время для получения дополнительного образования.

По мнению заведующего кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Завьялова, платформенная занятость выгодна и компаниям, в распоряжении которых, благодаря ей, есть не только постоянный штат сотрудников, но и значительный ресурс фрилансеров, заинтересованных в дополнительные видах работ в свободное время.

Генеральный директор консалтинговой компании Sherpa S Pro Евгения Шамис считает, что такая форма занятости позволяет конкурировать городам. "Мы сейчас видим, как конкуренция за рабочую силу переходит из формата ежедневной реальности в цифровую", - говорит она.

По оценкам Международной организации труда, платформенная занятость набирает популярность во всем мире. Так, общее число платформ за последние 10 лет увеличилось пятикратно, к началу 2021 года их было уже около 800. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), прирост объема транзакций отечественных онлайн-сервисов составляет около 50% ежегодно. Особенно активно этот формат занятости стал развиваться в период пандемии. Причем, в России сегодня он представлен практически во всех отраслях экономики, но чаще всего в таком формате работают IT специалисты, маркетологи, дизайнеры, переводчики, райтеры, няни, разнорабочие. А наиболее популярные платформы: Самозанятые РФ, Работа в России, Yodo, Profi, Hh.ru, JobLab, Monster Jobs, Fl.ru, Toptal, Upwork, Freelancehunt и другие.