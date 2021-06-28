Эндокринолог рассказала о побочных эффектах гречневой каши

Гречневая каша - гипоаллергенный продукт, который входит в состав диет для комплексного лечения и профилактики различных заболеваний. Однако в некоторых случаях блюда из гречневой крупы могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"Индивидуальная непереносимость гречки - большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию", - рассказала РИА Новости эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Поэтому при наличии проблем с кишечником, гречку не следует сочетать с мясными полуфабрикатами или жирной рыбой, так как последствиями будут брожение и ощущение тяжести в животе. Кроме того, гречку следует не запаривать кипятком, а проваривать - в этом случае организм легче усваивает гречневую крупу.

Отметим, регулярное употребление гречневой каши в больших количествах увеличивает риск развития остеопороза у женщин после 45 лет. Чтобы гречневая каша приносила максимальную пользу организму, ученые рекомендуют раздельное употребление гречки и продуктов, содержащих кальций. Оптимальный промежуток между двумя такими блюдами - около пяти часов.