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28.06.2021 12:55
Рубрика: Культура

Энтони Горовиц напишет о новых приключениях легендарного Шерлока Холмса

Текст: Наталья Лебедева
Самого популярного и любимого детектива в мире Шерлока Холмса ждут новые захватывающие приключения и запутанные преступления. За перо возьмется целая команда авторов под творческим руководством известного писателя и сценариста Энтони Горовица. Разрешение использовать имя славного сыщика они получили напрямую от Фонда наследия Артура Конан Дойля (Conan Doyle Estate). А первыми услышать новые интригующие детективные истории смогут пользователи сервиса аудиокниг Storytel.
Энтони Горовиц. Фото: VALERY HACHE / AFP Энтони Горовиц. Фото: VALERY HACHE / AFP
Энтони Горовиц. Фото: VALERY HACHE / AFP

Как рассказал глава глобальных издательских проектов в Storytel Рикард Хенли, перенести наследие Шерлока Холмса в новый мир цифрового формата было давней мечтой, которая благодаря поддержке Фонда наследия Артура Конан Дойля уже совсем скоро станет реальностью.

Фото: iStock
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Он не сомневается, что Энтони Горовиц идеально подходит для этой работы. "Он создатель потрясающих сюжетов, автор успешных произведений и телевизионных сценариев, а благодаря его романам "Дом шелка" и "Мориарти" можно судить и о том, насколько глубоко он уже погружен во вселенную Шерлока Холмса", - отметил Хенли.

По словам Ричарда Дойла, представляющего Conan Doyle Estate, Горовиц назначен исполнительным продюсером проекта по созданию трех совершенно новых рассказов о Шерлоке Холмсе.

"Когда мы росли, всегда вспоминали о страсти моего двоюродного дедушки Артура рассказывать истории своим детям, как это делала и его мать. Он создал несколько самых известных в мире историй и персонажей из своей любви сочинять истории. Миссия Conan Doyle Estate состоит в том, чтобы расширить вселенную сэра Артура и его персонажей далеко за пределы оригинальных историй", - отметил Дойл.

Горовиц надеется не разочаровать многочисленную армию поклонников Шерлока Холмса и обещает показать героя с абсолютно другой точки зрения. "Мы останемся верными духу книг о нем, которые я всегда любил, но позволим себе расширить повествование и видение Конан Дойля всевозможными неожиданными способами. Для меня этот проект - приключение само по себе", - подчеркнул писатель.

Завершить работу над новым аудиосериалом его создатели обещают уже через год. Весной 2022 года новый Шерлок Холмс появится на всех рынках Storytel.

Справка РГ

Энтони Горовиц - один из самых разносторонних и успешных авторов в Великобритании, чей опыт работы с разными форматами медиапроектов уникален. Он автор более 40 книг, среди которых и новые романы о Шерлоке Холмсе и Джеймсе Бонде, а также сценарии популярнейших сериалов, удостоенных всевозможных наград, в том числе "Убийства в Мидсомере" ("Чисто английские убийства") и "Война Фойла". Его серия "Алекс Райдер" разошлась тиражом около 20 миллионов экземпляров по всему миру и вдохновила целое поколение на чтение. Совсем недавно был экранизирован бестселлер "Убийство сороки". А в романе A Line To Kill автор сам участвует в расследовании убийств вместе с бывшим инспектором Хоторном. Книга появится в книжных магазинах в августе 2021 года.

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