Энтони Горовиц напишет о новых приключениях легендарного Шерлока Холмса

Самого популярного и любимого детектива в мире Шерлока Холмса ждут новые захватывающие приключения и запутанные преступления. За перо возьмется целая команда авторов под творческим руководством известного писателя и сценариста Энтони Горовица. Разрешение использовать имя славного сыщика они получили напрямую от Фонда наследия Артура Конан Дойля (Conan Doyle Estate). А первыми услышать новые интригующие детективные истории смогут пользователи сервиса аудиокниг Storytel.

Как рассказал глава глобальных издательских проектов в Storytel Рикард Хенли, перенести наследие Шерлока Холмса в новый мир цифрового формата было давней мечтой, которая благодаря поддержке Фонда наследия Артура Конан Дойля уже совсем скоро станет реальностью.

Он не сомневается, что Энтони Горовиц идеально подходит для этой работы. "Он создатель потрясающих сюжетов, автор успешных произведений и телевизионных сценариев, а благодаря его романам "Дом шелка" и "Мориарти" можно судить и о том, насколько глубоко он уже погружен во вселенную Шерлока Холмса", - отметил Хенли.

По словам Ричарда Дойла, представляющего Conan Doyle Estate, Горовиц назначен исполнительным продюсером проекта по созданию трех совершенно новых рассказов о Шерлоке Холмсе.

"Когда мы росли, всегда вспоминали о страсти моего двоюродного дедушки Артура рассказывать истории своим детям, как это делала и его мать. Он создал несколько самых известных в мире историй и персонажей из своей любви сочинять истории. Миссия Conan Doyle Estate состоит в том, чтобы расширить вселенную сэра Артура и его персонажей далеко за пределы оригинальных историй", - отметил Дойл.

Горовиц надеется не разочаровать многочисленную армию поклонников Шерлока Холмса и обещает показать героя с абсолютно другой точки зрения. "Мы останемся верными духу книг о нем, которые я всегда любил, но позволим себе расширить повествование и видение Конан Дойля всевозможными неожиданными способами. Для меня этот проект - приключение само по себе", - подчеркнул писатель.

Завершить работу над новым аудиосериалом его создатели обещают уже через год. Весной 2022 года новый Шерлок Холмс появится на всех рынках Storytel.

Справка РГ

Энтони Горовиц - один из самых разносторонних и успешных авторов в Великобритании, чей опыт работы с разными форматами медиапроектов уникален. Он автор более 40 книг, среди которых и новые романы о Шерлоке Холмсе и Джеймсе Бонде, а также сценарии популярнейших сериалов, удостоенных всевозможных наград, в том числе "Убийства в Мидсомере" ("Чисто английские убийства") и "Война Фойла". Его серия "Алекс Райдер" разошлась тиражом около 20 миллионов экземпляров по всему миру и вдохновила целое поколение на чтение. Совсем недавно был экранизирован бестселлер "Убийство сороки". А в романе A Line To Kill автор сам участвует в расследовании убийств вместе с бывшим инспектором Хоторном. Книга появится в книжных магазинах в августе 2021 года.