Фонд "Круг добра" начал принимать заявки на лечение детей со СМА

Новости

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу 22:05
Во Франции запретили охоту на птиц с помощью ловушек с клеем 21:31
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 21:27
Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона 21:26
Samsung показала новый интерфейс для носимых устройств 21:21
Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами 20:18
Из-за "суперливня" в Москве отменили и задержали десятки авиарейсов 20:16
В Петербурге число коек для пациентов с COVID-19 нарастят до зимнего уровня 20:08
Названы четыре симптома коронавируса у привитых заболевших 19:45
Захарова: США сами уничтожают свою консульскую службу 19:43
Слуцкий: Чехия не получит компенсаций от России по Врбетице 19:39
В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость 19:30
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране 19:23
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 19:11
В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС 19:04
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму 18:54
Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа 18:53
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 18:38
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ 18:27
Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки 18:24
Беларусь приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" 18:11
Врач посоветовал носить очки для защиты от индийского штамма 18:09
В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником" 18:05
В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев 17:57
Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 21:56
Рубрика: Общество

Фонд "Круг добра" начал принимать заявки на лечение детей со СМА

Текст: Евгения Думанская

На заседании экспертного совета фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" был утвержден план закупок лекарств на первый квартал 2022 года, сообщили в Минздраве.

С 2022 года расширят скрининг плода на наличие генетических заболеваний

Как отметили в пресс-службе ведомства, это поможет избежать перерыва в лекарственном обеспечении детей при смене календарного года. Фонд уже обеспечил препаратами 1 083 детей с тяжелыми заболеваниями, включая пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Сейчас "Круг добра" объявил о приеме заявок на покупку препарата "Золгенсма" для детей со СМА, который не зарегистрирован в России.

"Препаратом "Золгенсма" будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента Владимира Путина. Он призван стать дополнительным механизмом оказания медпомощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также обеспечением их лекарствами, включая теми, что не зарегистрированы в России.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Клишас: Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит тюрьмой
Глава ЦБ рассказала, на сколько могут повысить ключевую ставку в июле
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару