Фонд "Круг добра" начал принимать заявки на лечение детей со СМА

На заседании экспертного совета фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" был утвержден план закупок лекарств на первый квартал 2022 года, сообщили в Минздраве.

Как отметили в пресс-службе ведомства, это поможет избежать перерыва в лекарственном обеспечении детей при смене календарного года. Фонд уже обеспечил препаратами 1 083 детей с тяжелыми заболеваниями, включая пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Сейчас "Круг добра" объявил о приеме заявок на покупку препарата "Золгенсма" для детей со СМА, который не зарегистрирован в России.

"Препаратом "Золгенсма" будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента Владимира Путина. Он призван стать дополнительным механизмом оказания медпомощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также обеспечением их лекарствами, включая теми, что не зарегистрированы в России.