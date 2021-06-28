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28.06.2021 16:37
Рубрика: В мире

В Антарктиде внезапно исчезло гигантское озеро

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых при помощи снимков, сделанных со спутника Landsat 8, зафиксировала внезапное исчезновение большого, глубокого и покрытого льдом озера на поверхности шельфового ледника Антарктиды.

Исследование представлено в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего. Авторы работы сразу отмечают, что им удалось зафиксировать крайне редкое событие.

Произошло оно, по оценкам исследователей, еще во время антарктической зимы 2019 года на шельфовом леднике Амери в Восточной Антарктиде. Согласно сделанным расчетам, там внезапно исчезло огромное озеро - бесследно пропали 600-750 миллионов кубометров воды. Данный объем примерно вдвое превышает объем залива Сан-Диего.

Зафиксировать факт исчезновения ученым удалось путем анализа изображений с радарного спутника, который способен "видеть" в полярную ночь. Изучение снимков позволило с точностью до недели определить время события. Ученые считают, что озеро исчезло в июне 2019 года.

Фото: ФГБНУ "ВНИРО"
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На его месте образовалась кратероподобная впадина, которая видна на поверхности шельфового ледника. Ее площадь составляет около 11 квадратных километров. Эта поверхностная депрессия, известная как ледяная "долина", содержит остатки разрушенного ледяного покрова.

"Мы считаем, что вода, накопившаяся в этом глубоком озере, открыла трещину в шельфовом леднике под озером, - говорит ведущий автор исследования гляциолог Роланд Уорнер. - Этот процесс, известный как гидроразрыв, заставил воду стечь в океан".

Также ученые считают, что данный гидроразрыв вызвал обрушение небольших шельфовых ледников на Антарктическом полуострове. Это происходило там, где талая вода образовывалась на поверхности шельфовых ледников в течение южного лета.

Выводы гляциологов позднее были подтверждены при помощи снимков, сделанных со спутника ICESat-2. Он посылает на поверхность импульсы фотонов и точно определяет точку отражения каждого фотона, который получает обратно с Земли. Это позволило оценить вертикальный масштаб разрушения - поверхностный лед обрушился на 80 метров в полость ледяной "долины".

"Это внезапное событие, по-видимому, стало кульминацией десятилетий накопления и хранения талой воды под этой изолирующей крышкой изо льда", - считает соавтор работы профессор Джонатан Кингслейк.

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